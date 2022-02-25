Россияне застряли на Украине после начала операции в Донбассе. Вернуться домой будет непросто

Многие россияне оказались сегодня на Украине и не могут вернуться на родину. Пока единственный действенный вариант для них — постараться уехать через третьи страны, границы которых еще открыты на въезд. При этом нужно обязательно сообщить местным властям о своем местоположении.

На Украине остались граждане России

С момента начала военной спецоперации России в Донбассе на территории Украины оказалось немало россиян. Многие из них растеряны и не знают, что делать: российские сим-карты заблокированы, а банкоматы, если даже и удается отстоять километровую очередь, отказывают в выдаче средств.

Кинокритик Егор Беликов в своем Telegram-канале «Нувельваг» сообщил, что 24 февраля оказался в киевском аэропорту Жуляны. Россиянина отказывались пускать на территорию Украины, и он пытался вылететь в Европу. Однако авиасообщение было прервано, и Беликову без багажа разрешили уехать в Киев.

На следующий день кинокритик сообщил, что российская сим-карта не работает, кредитные карточки тоже нигде не принимают, наличных денег у него нет, сменной одежды тоже. Беликову удалось дозвониться в МИД РФ, однако там ему ничем не смогли помочь, зато порекомендовали следить за их сообщениями в Twitter. При этом там нет никаких советов для россиян, оказавшихся на территории Украины.

Авиасообщения нет, но поезда еще ходят

Российский поэт Мария Кустовская, известная как Дана Сидерос, также оказалась сейчас на Украине — в Одессе. Там она находится уже почти два месяца, с начала января 2022 года. В разговоре с «360» Дана Сидерос рассказала, что у нее тоже не работает российская сим-карта: робот сообщает, что нет такой сети.

«Я вчера не смогла снять деньги с карты, но стоявшие рядом украинцы тоже не смогли. Кажется, с банковской системой просто проблемы, вне зависимости от банка. Плюс люди вчера с утра выдоили все банкоматы. При этом я вчера спокойно расплатилась той же российской картой в магазине, потом в аптеке, потом купила с нее билеты на поезд онлайн», — сказала Дана Сидерос.

Она уточнила, что, хотя авиасообщение перекрыто, с железными дорогами все обстоит не так. Закрыто сообщение с Харьковом, 25 февраля объявили, что остановлено пригородное сообщение. Другие междугородние поезда пока ходят — во всяком случае, обратного пока не объявлено.

«Друзья вчера писали из Киева, что сидят на вокзале и поезда уходят с большим опозданием, но уходят. У меня билеты на завтра на Ужгород. Я надеюсь в воскресенье там перейти в Словакию по пешему переходу, не уверена, что из этого получится. Про автобусы и машины ничего не знаю, но с границы Польши, Словакии и Молдавии постят фото длинных автомобильных очередей. Вероятно, уехать можно, но ехать небезопасно, и придется ждать на границе много часов», — рассказала Дана Сидерос.

Россияне могут покинуть Украину в обход

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал «360», что россиянам, которые сейчас оказались на территории Украины, нужно обязательно соблюдать меры предосторожности и избегать участия в каких-либо демонстрациях и митингах. Лучше всего держаться подальше от любой толпы.

«Нужно обязательно сообщить властям о нахождении в стране, для этого подойдет любой сотрудник полиции. Согласно международным правилам, все иностранцы подлежат дополнительной регистрации, они должны сообщить о своем местонахождении, чтобы не было подозрений, что вы приехали как наемник», — пояснил Эдуард Шалоносов.

По словам юриста, выехать непосредственно в Россию у граждан РФ пока никак не получится, разве что через третьи страны: Белоруссию, Польшу и другие. Разумеется, это осуществимо только при наличии такой возможности. Например, та же Польша пока перекрыла въезд, однако при наличии визы должны впустить.

Самолет для эвакуации

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» отметил, что ситуация сложилась непростая. Однако накануне начала военной спецоперации России в Донбассе всех желающих посетить Украину предупреждали, что лучше отказаться от поездки.

«Если речь идет о россиянах-туристах, они должны обращаться к своим туроператорам, которые должны бороться за то, чтобы обеспечить возможность скорейшего возвращения людей, которых они отправили в эту страну. Конечно же, все диппредставительства покинули Киев, но это не значит, что подобные вопросы не решаются МИД РФ», — сказал Андрей Кошкин.

Он напомнил, что существуют телефоны горячей линии, куда российские граждане могут обратиться за помощью. При этом Андрей Кошкин отметил, что прислать самолет для эвакуации довольно сложно: борт некому принимать, небо над Украиной практически оказалось закрытым.

Куда можно обратиться для помощи

Ситуационно-кризисный центр МИД России, круглосуточно:

+7 495 587-88-60

+7 499 244-19-77

+7 499 244-19-88

+7 499 244-28-47

+7 985 046 52 97 через мессенджер WhatsApp

Горячая линия Ростуризма:

+7 499 678-12-03, круглосуточно

+7 915 117-04-51, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00

Горячая линия на Украине: