Известный кинокритик признался в применении насилия к своей бывшей девушке

Известный российский кинокритик Егор Беликов признался в применении насилия к своей бывшей девушке Ольге Житпелевой. Пост об этом он выложил в своем Telegram-канале.

«Я во всем признаюсь. Я совершил ужасные вещи, я абьюзер и эмоциональный, и в том числе я применил физическое насилие к своей девушке. Обстоятельства не играют роли и в любом случае меня не оправдывают — это ничем нельзя оправдать», — написал он.

Критик попросил у бывшей возлюбленной прощения и рассказал, что обратится в фонд «Насилию.нет» за консультацией для агрессоров. Также он заявил, что поймет всех, кто захочет прекратить с ним общаться или сотрудничать, но отметил, что сам постарается уйти от всех прошлых контактов из-за стыда.

Беликов добавил, что уже перевел 100 тысяч рублей в фонд «Сестры».

Ранее Ольга Житпелева рассказывала на своей странице в Facebook, что Беликов нанес ей травмы, издевался над ней и пытался манипулировать, в том числе угрожая самоубийством. По ее словам, так критик отреагировал на просьбу о расставании и разговор на эту тему.