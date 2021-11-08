Россияне утратили QR-коды о вакцинации из-за сбоя на «Госуслугах». Их можно вернуть

В России внезапно сократились сроки действующих сертификатов о вакцинации и QR-кодов в них. Документ был признан недействительным у всех, кто вакцинировался более шести месяцев назад. Власти объяснили произошедшее масштабным сбоем: часть сертификатов уже восстановлена. Юрист Эдуард Шалоносов рассказал, что пойти в суд пострадавшим можно — но это будет нецелесообразно и займет много месяцев.

На «Госуслугах» произошел сбой

Россияне из разных регионов 8 ноября заметили, что у их сертификатов о вакцинации сократился срок действия с 12 месяцев до шести. Перестали считаться действительными сертификаты тех, кто привился более полугода назад. При этом приложения банков, где некоторые клиенты сохраняли свой QR-код, все еще дают возможность воспользоваться сертификатом.

Сегодня вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1006н от 22 октября этого года. Документ утверждает новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19. О сокращении сроков действия справки в приказе не сказано. Уже действующие сертификаты переоформят автоматически, их владельцам ничего делать не нужно.

На фоне волны новостей о недействительных сертификатах сайт «Госуслуги» стал временно недоступен из-за большого количества обращений. Выяснилось, что сокращение сроков действия QR-кодов было вызвано сбоем программы из-за технических работ на сайте, сообщили Минздрав и Минцифры РФ.

«Срок действия QR-кодов остается прежним. QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», — сказано в Telegram-канале Минцифры.

Как вернуть QR-код

Тем, кто столкнулся с сокращением срока действия сертификата, следует позвонить в службу поддержки сайта «Госуслуги» по телефону 8 (800) 100-70-10.

Также на портале можно оставить жалобу по форме «Сообщить об ошибке». Пока обращение не будет рассмотрено, выдается временный сертификат на 14 дней. Он приходит на почту, привязанную к аккаунту на сайте «Госуслуги». В личном кабинете все так же остается старый сертификат о вакцинации.

Россияне могут написать обращение в Минздрав РФ или бесплатно позвонить по номеру телефона 8 (800)-550-99-03 Росздравнадзора. На данный момент часть сертификатов уже снова действительна.

Обращаться в суд стоит лишь при необходимости

Юрист Эдуард Шалоносов рассказал «360», что власти не имеют права обнулить какой-либо личный медицинский документ. Это сродни аннулированию медкарты пациента — нельзя отменить болезни, которыми уже переболел человек. Оспорить аннулирование годичного сертификата возможно лишь при обращении в суд.

«Однако процесс займет как минимум три-пять месяцев. При таких условиях возникает вопрос: нужно ли оспаривать, целесообразно ли? При условии, что сертификат не пригодится человеку, оспаривать и не нужно. Если же человек трудится в сфере, где сертификат необходим для работы, придется пойти обжаловать», — рассказал Шалоносов.

По его словам, помимо суда можно выбрать и более простой вариант: сообщить о произошедшем на портал «Госуслуги» или в Минздрав. Скорее всего, власти изменят свое решение и восстановят сертификат.