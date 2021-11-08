Власти официально подтвердили, что сроки действия QR-кодов о вакцинации от ковида в России останутся прежними. Об этом совместно заявили Минздрав и Минцифры.

«QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минцифры.

В ведомстве обратили внимание, что сегодня утром часть пользователей госуслуг заметили, что срок действия их QR-кодов изменился с 12 на шесть месяцев.

«Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что сейчас сайт госуслуг работает в обычном режиме, QR-коды восстанавливаются.