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    08 ноября 2021, 10:24

    Сроки действия QR-кодов о вакцинации останутся прежними — власти

    Минцифры и Минздрав России: сроки действия QR-кодов о вакцинации останутся прежними

    Дамир Матюхин

    Власти официально подтвердили, что сроки действия QR-кодов о вакцинации от ковида в России останутся прежними. Об этом совместно заявили Минздрав и Минцифры.

    Сроки действия QR-кодов о вакцинации останутся прежними — власти

    «QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минцифры.

    В ведомстве обратили внимание, что сегодня утром часть пользователей госуслуг заметили, что срок действия их QR-кодов изменился с 12 на шесть месяцев.

    «Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале», — пояснили в пресс-службе.

    В министерстве добавили, что сейчас сайт госуслуг работает в обычном режиме, QR-коды восстанавливаются.