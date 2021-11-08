Россияне заметили сокращение сроков действия вакцинных QR-кодов на госуслугах

Утром 8 ноября россияне заметили изменения в своих QR-кодах о вакцинации. Срок их действия изменился с 12 до шести месяцев. Ura.ru связало это с вступлением в силу нового приказа Минздрава.

Документ регламентировал новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса со сроком действия шесть месяцев. Ранее о возможном сокращении сроков действия QR-кодов сообщал Роспотребнадзор по Пермскому краю. Но тогда в ведомстве утверждали, что это произойдет, если эпидемическая ситуация ухудшится, уточнило издание.

Один из пользователей госуслуг, который столкнулся с этой проблемой, рассказал Ura.ru, что на сокращение действия можно пожаловаться на госуслугах, выбрав форму «Сообщить об ошибке». По его словам, на время рассмотрения обращения выдается сертификат сроком на 14 дней.

В редакции «360» проверили информацию и тоже заметили изменение в сроках действия QR-кодов.

Что касается сертификатов на mos.ru, их действие по-прежнему составляет 12 месяцев.