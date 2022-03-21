Украинские новости транслируют угрозы для россиян. Жен военных обещают преследовать по всему миру, раненых пленных оскопить, а убитых мусульман зашивать в свиные туши. Эксперты отмечают, что на Европейский суд по правам человека можно не надеяться: он просто игнорирует жалобы на Украину, даже подкрепленные железными доказательствами.

Украинские угрозы расследует Следственный комитет

В эфире телеканала «Украина 24» руководитель Первого добровольного мобильного госпиталя Геннадий Друзенко рассказал, что дал указание врачам кастрировать пленных российских солдат. Друзенко не связан клятвой Гиппократа: несмотря на руководство медучреждением, он по образованию не врач, а юрист. Хотя он владеет украинским языком, все заявления прозвучали на русском.

Также по-русски высказала свою позицию и ведущая украинского телеканала «1+1» Наталья Мосейчук. Она пообещала, что российских военнослужащих, в частности летчиков, и их жен будут преследовать даже за границей. Месть найдет даже тех женщин, которые позже выйдут замуж за российских военных, пообещала ведущая шоу «Право на власть».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям Друзенко и Мосейчук. Также будет решен вопрос об объявлении обоих фигурантов в международный розыск для последующего привлечения к уголовной ответственности.

Угрозы чередуются с извинениями

Ранее в эфире украинского телеканала «24» Фахрудин Шарафмал призвал убивать русских детей. При этом телеведущий, этнический афганец, который родился и вырос на западе Украине, процитировал одного из идеологов нацизма Адольфа Эйхмана и заявил, что поддерживает его доктрину. Однако чуть погодя Шарафмал извинился за свои слова. В России на журналиста завели уголовное дело.

Те, кто извиняться не хочет, оправдывают себя провокаторами. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко на своей странице в соцсети рассказал, что россияне ночью цинично убили украинских пограничников. Дейнеко пообещал не только как-то разузнать, кто именно это сделал, но и найти их полные данные: звание, фото, адрес — и убить всех родственников. Однако вскоре Глава погранслужбы заявил о взломе своей страницы агентами русской пропаганды.

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко пока еще только кандидат на будущие извинения и оправдания. В своем Telegram-канале чиновник заявил, что всех чеченских военных, которые погибнут на территории Днепропетровской области, зашьют и похоронят в свиных шкурах. Его шеф мэр Борис Филатов тоже не отстает: 14 марта он заявил, что россиянки — «не женщины, а просто самки даже не человекообразных приматов».

Уже после публикации этого материала руководитель Первого добровольного мобильного госпиталя Геннадий Друзенко на своей странице в соцсети поспешил открестится от угроз российским военнопленным. «Официально. ПДМГ никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Извиняюсь. Мы спасаем жизни. Точка» — коротко извинился на украинском Друзенко в Facebook.

Российских пленных нужно спасать

Директор Центр прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» отметил, что не стоит считать угрозы украинской стороны пустыми. Он указал на ужасное отношение к российским военнопленным.

«Это однозначно уже есть. Поэтому все их извинения — это просто лицемерие и дань так называемым европейским ценностям, но не более того. И здесь очень четко, выпукло проявляется вся сущность нацистского режима. Извинения лишь маневры на международной арене для создания ложного представления о нацистском режиме, который ныне существует на Украине», — сказал Геннадий Подлесный.

По его словам, украинский журналист Шарафмал не случайно назвал Эйхмана своим идейным вдохновителем. Поэтому нужно как можно быстрее вызволять российских военных из плена, параллельно проводя переговоры через действительно нейтральные структуры. Ведь та же Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе делает все, чтобы поддержать только Украину.

«Нужно найти какие-то действительно нейтральные структуры (возможно, Красный Крест), через которые пытаться провести обмен пленными. Пленных у нас сейчас украинских, в том числе и националистов, достаточно, чтобы обменять одного нашего на 10 украинцев. И это был бы лучший вариант. Я считаю, что самое главное — вытащить наших ребят из плена, пока они еще живы», — подчеркнул Подлесный.

Надежды на Страсбургский суд нет

Геннадий Подлесный выразил уверенность, что угрозы такими издевательствами должны стать поводом для международного судебного преследования. Вопрос лишь в том, кто будет этим заниматься. За восемь лет в международный суд в Гааге поступило более шести тысяч заявлений граждан ДНР по поводу бесчеловечного отношения, убийств, пыток на оккупированных и обстреливаемых территориях непризнанных республик.

«Ни одно — я подчеркиваю, ни одно! — поступившее заявление не было принято международным судом в Страсбурге к рассмотрению. Несмотря на полное подтверждение всех преступлений, которые там были: фото, видео, свидетельства очевидцев, даже документы из ОБСЕ прилагались. Но они просто не слышат. Вот все, что нужно знать о международном суде», — сказал Подлесный.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что сегодня нет правовой международной зоны, она полностью растоптана США. Если еще лет пять-шесть назад Европа делала вид, что находится в каком-то правовом поле, то сейчас четко понятно, что она превратилась в ведомого США.