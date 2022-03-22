Россия включила гиперзвук. Боевой дебют «Кинжалов» на Украине шокировал весь мир

Первое боевое применение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе спецоперации РФ на Украине заставило весь мир поверить в то, какими возможностями обладает Россия. Соединенные Штаты уже поспешили признать беспомощность своих ПВО и ПРО. И как выяснил «360», Байден не врет — эти ракеты действительно невозможно сбить.

Никто не верил

Мощнейшие ракетные установки и системы ПВО разрабатывали и имеют на вооружении многие страны. Но именно с подачи России пять лет назад мир впервые услышал о гиперзвуковом оружии.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов напомнил, что тогда никто в мире не верил, что это возможно. Россия показала то, что выпадает из всех рамок.

«Наши показывали кадры работы этого оружия. Все думали, что это мультики. И вот сейчас применили. И мир оказался в шоковом состоянии», — отметил собеседник «360».

Нет ничего невозможного. Но сбить «Кинжал» можно разве что только каким-то чудом. Эта ракета неуязвима на 99%, если не на 100. А систем, чутких к такому гиперзвуку, просто ноль.

«Мы ушли на годы вперед с подобным оружием. Это является останавливающим фактором для мировых держав, которые все смотрят на нашу страну и думают, как бы к ней подобраться. Наличие подобного оружия нивелирует миллиарды вложений в собственную противоракетную защиту», — подчеркнул Михайлов.

Боевая премьера

Боевой дебют «Кинжала» состоялся в рамках спецоперации РФ на Украине 18 марта 2022 года. Гиперзвуковой ракетный комплекс уничтожил подземное хранилище украинских ракет, расположенное в горной местности в Ивано-Франковской области. Также «Кинжал» применили для удара по крупным складам горючего в Константиновке. Ракету запустили с дальности свыше 1000 километров Она достигла цели менее чем за 10 минут.

Минобороны отмечало, что успешное применение ракеты обусловлено ее невидимостью и неуязвимостью для любых средств ПВО и ПРО противника.

Михайлов уверен, что перед «Кинжалом» не устоит ни одна противоракетная оборона.

«Это страшнее, чем ядерное оружие. Оно способно достигать самых закрытых, на большой глубине объектов, бункеров, то что мы, кстати, и увидели. Это были склады какие-то особые, на достаточно большой глубине. Пробили и поразили. И вот это для всего мира — шок. Они увидели, как работает это оружие. И не надо ядерных боеголовок», — заявил специалист.

Дедушка Байден

Президент США Джо Байден не мог пропустить такую громкую премьеру. Постоялец Белого дома многих позабавил своим комментарием о применении «Кинжалов» на Украине. Экспертная оценка Байдена заключается в том, что это якобы такая же ракета, как и остальные, с одной лишь поправкой, что ее «почти невозможно сбить». Высший степени комплимент российской боевой мощи.

Байден фактически подтвердил, что американские ПВО и ПРО абсолютно беспомощны перед гиперзвуковыми «Кинжалами».

«Мы слышали о том, что даже дедушка Байден заявил о том, что это обычная ракета, как и все, вот только ее невозможно сбить. И специалисты об этом говорят, что это нереально. Может быть, сейчас опять будут пытаться разрабатывать какие-то новые противоракетные системы, но на это уйдут годы и миллиарды. Но мы же тоже на месте стоять не будем. Сделаем еще больше скорость. То есть пока это оружие недосягаемо для любых современных систем ПВО. И тем оно и страшно», — отметил Михайлов.

Сделаем пролив

У многих на Западе опустились руки, увидев такие возможности. По словам Михайлова, ему известно, что все западные военные, которые занимаются ПВО, признают ущербность своих противоракетных систем.

Но России еще есть, что показать. Например, еще ни разу в боевых действиях не применялась корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон». И это стоит учесть властям Турции, когда они в следующий раз вдруг задумаются о закрытии своих проливов для российских военных кораблей. Потому что у России есть оружие, чтобы создать еще один пролив, заметил Михайлов. И это лишь те разработки, о которых нам известно.

«Я думаю, что мы еще приготовим много подарков. Ведь, по сути дела, никто до конца не раскрывает карты, никогда, особенно в России. Я уверен, что у нас есть более интересные виды вооружений, о которых мировому сообществу даже знать не нужно», — заключил Михайлов.