Немецкий обозреватель назвал применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО

Применение Россией ракеты «Кинжал» на Украине поставило Запад перед неразрешимой проблемой, отметил обозреватель Герхард Хегман в материале для немецкого издания Die Welt. Он подчеркнул, что военные эксперты расценивают использование гиперзвуковых комплексов как предостережение президента Владимира Путина в адрес НАТО.

Обозреватель добавил, что скорость «Кинжала» может превышать скорость звука в 10 раз. Ракета считается практически неуязвимой, поскольку не оставляет времени на реакцию после ее опознавания.

«Кроме того, ракетой якобы все же можно управлять, несмотря на кратность скорости звука, что еще больше затрудняет защиту. Эксперты уже давно предупреждают о бреши в обороне Запада против российского гиперзвукового оружия», — добавил Хегман.

По его мнению, страны НАТО отдают себе отчет в эффективности этого оружия, против которого у них нет действенных систем отражения.

О том, что российские вооруженные силы впервые за время спецоперации на Украине применили гиперзвуковые комплексы «Кинжал», атакуя военные объекты националистических подразделений, Минобороны РФ сообщило 20 марта.