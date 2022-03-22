Слова Байдена о гиперзвуковой ракете «Кинжал» рассмешили россиян

Пользователи подняли на смех американского президента Джо Байдена, заявившего, что российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» такая же, как остальные, только ее «почти невозможно остановить». Некоторые юзеры даже провели параллели с крылатыми фразами Виталия Кличко, написал РЕН ТВ.

Постоялец Белого дома ранее в ходе встречи с представителями бизнеса высказался о первом боевом применении российского «Кинжала». Байден сказал, что у этой ракеты «такая же боеголовка, как у любой другой». И вообще почти нет никаких отличий. Разве что «ее практически невозможность остановить».

Фраза Байдена тут же вызвала шквал насмешек в социальных сетях.

«Обыкновенная ракета… Да не совсем!» — отметил один из пользователей.

«Бункер Байдена не спасет. И он это понял», — заключил другой юзер.

«Разница лишь в том, что ее остановить нельзя!» — рассмеялась еще одна пользовательница.

«Байден такую абракадабру нес», — высказалась другая россиянка.

Некоторые юзеры сравнили заявление Байдена с анекдотичными высказываниями мэра Киева Кличко.

«„Кинжал“ могут сбить не только лишь все, мало кто может это сделать», — перефразировали демократа.

Немецкий обозреватель Герхард Хегман ранее назвал применение «Кинжала» угрозой для НАТО.

Россия применила гиперзвуковые комплексы «Кинжал» при ударах по военным объектам украинских националистических подразделений в ходе спецоперации, о чем сообщали ранее в Минобороны РФ.