Россия снизит ставку по льготной ипотеке. Вот как это отразится на стоимости квартир

Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов. Несмотря на это, восстановления спроса на недвижимость в стране пока что не предвидится. Это связано с нестабильной экономической ситуацией, с которой столкнулись россияне. По этой же причине цены на жилье тоже не увеличатся.

Во время выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства заявил, что ставку по льготной ипотеке в стране можно снизить с девяти до семи процентов годовых. При этом лимиты по ипотечным кредитам, установленные в размере 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья и Ленинградской области, сохранятся. Для других регионов сохранится граница в шесть миллионов рублей. Срок действия программы останется прежним — до конца 2022 года.

Согласно последней информации, Сбербанк уже начал прием заявок на льготную ипотеку по новой ставке. ВТБ также стал принимать заявки после выступления Владимира Путина на ПМЭФ, писало РИА «Новости». Ранее Центральный банк снизил ключевую ставку до 9,5% годовых.

Спрос не вырастет

По данным ЦИАН, спрос на новостройки московского региона продолжает падать. По сравнению с апрелем этого года в мае количество сделок сократилось на 22%. В рамках ПМЭФ заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что спрос на жилье в Москве упал на 50-60%, писал сайт Lenta.ru. Независимый риелтор, эксперт по недвижимости Иван Солдатенков объяснил «360», что реанимации спроса на жилье в краткосрочной перспективе не предвидится. По его мнению, это связано с тем, что население столкнулось с нестабильной экономической ситуацией.

Многие сферы просто провалились в работе, и доход населения стал меньше. Наверное, при выправлении ситуации и при поднятии ВВП мы будем наблюдать, как начнут покупать недвижимость Иван Солдатенков.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков также уверен, что ажиотажного спроса на квартиры не будет. По его мнению, снижение ставки по льготной ипотеке повлияет на уменьшение затрат застройщиков, но не сильно скажется на интересе к покупке среди потребителей. По его прогнозам, спрос на новостройки вырастет на 14-20%.

«Ипотека — это не только процентная ставка, но и уверенность в завтрашнем дне, а сейчас ее нет. Люди находятся в экономической нестабильности, и за счет этого упал спрос», — объяснил Барсуков.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Филиппов

По словам Солдатенкова, раньше в офисах банков были большие очереди из людей, готовых взять ипотеку, но сейчас в таких центрах почти никого нет.

Рост цен невыгоден

В ответ на снижение льготной ставки по ипотеке застройщики не повысят цены на недвижимость. По словам Солдатенкова, стоимость жилья и так довольно высокая и вряд ли изменится в большую сторону с учетом покупательной способности населения.

«Например, однокомнатная квартира как стоила девять миллионов, так и будет стоить. Выше — это уже другой класс жилья. Для каждого есть ценник, выше которого люди не готовы платить из соображений ценности и дохода», — рассказал он.

Источник фото: РИА «Новости»/Кирилл Каллиников

На стоимость влияет в том числе и спрос на квартиры среди населения, поэтому менять стоимость на недвижимость в большую сторону невыгодно. По мнению Барсукова, застройщики могут повысить цены на объекты, которые уже сданы, и снизить на новостройки не в эксплуатации. Этот маркетинговый ход могут проделать для того, чтобы потребители покупали квартиры, которые можно приобрести позже.

«Какой-то застройщик может поднять цены на 10%, а потом взять и опустить за счет акции. Или перенести увеличение стоимости, чтобы потребитель купил квартиру быстрее. Но экономических предпосылок для подорожания нет», — заключил Барсуков.

Тем не менее специалисты посоветовали пока что не спешить с приобретением квартиры и подождать более благоприятного периода.