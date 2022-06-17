Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Президент РФ Владимир Путин считает возможным снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых. Глава государства заявил об этом на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин напомнил, что программа льготной ипотеки продлится до конца 2022 года. Сейчас ставка по ней составляет 9%.

«ЦБ опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку льготной ипотеки — теперь до 7%», — заявил президент РФ.

Глава государства сказал, что лимиты по ипотечным кредитам, установленные в размере 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья и Ленинградской области и шести миллионов рублей для регионов, сохранятся.

ЦБ РФ ранее снизил ключевую ставку до 9,5% годовых.