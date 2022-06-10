Прогнозы по инфляции не оправдались — и Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5% годовых. Такое решение принял совет директоров, сообщила пресс-служба Банка России.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле», — объяснили в ведомстве.

По последним данным, темпы роста цен в мае и начале июня снизились благодаря динамике обменного курса рубля и исчерпанию эффекта от ажиотажа на потребрынке. Центробанк анонсировал возможное снижение ключевой ставки на следующих заседаниях. Решение будет приниматься исходя из обстоятельств. По прогнозам, годовая инфляция в России составит 14-17% в 2022 году, 5-7% — в 2023 году и 4% — 2024 году.