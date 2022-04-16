Россия сражается против массового психоза США за человечество

Американский военный корреспондент Рассел Бентли, который с 2014 года живет в ДНР, уверен, что на Украине идет борьба не россиян с украинцами, а РФ и Запада. Он верит в победу России и пообещал не бросать народ Донбасса ни при каких условиях.

Рассел Бентли. Источник фото: «ВКонтакте»

«360» удалось связаться с американцем и узнать его мнение о происходящем на Украине и в Европе. Вот что он рассказал.

Моральная обязанность РФ

Украинская армия уже восемь лет воюет с народом Донбасса. Они использовали все имеющееся в их распоряжении оружие — от снайперов и мин-ловушек до «Точек-У» и «Ураганов». Народ Донбасса стал сопротивляться поддерживаемому из-за рубежа перевороту, Майдану, который привел к настоящему нацистскому режиму. Мирные протесты столкнулись с атаками и репрессиями, которые привели к гибели людей.

У народа Донбасса не осталось другого выбора, кроме как защищаться, как и сегодня в ходе «Операции Z» у России не было иного пути

После восьми лет непрекращающегося конфликта Россия узнала о планах Украины по неминуемому штурму крупных городов ЛДНР — Донецка, Макеевки, Горловки и Луганска. Основная стратегия украинских сил, разработанная командирами США и НАТО, заключалась в блицкриге. После этого жителей густонаселенных городских центров должны были использовать в качестве живого щита против главных военных преимуществ России — авиации, артиллерии и ракет. Вмешательство РФ в ситуацию, направленное на денацификацию и демилитаризацию, спасло жизни гражданским лицам. При этом тысячи из них — россияне. С тактической, а также с моральной точки зрения у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию после отказа в любом мирном и дипломатическом решении вопроса.

Военнослужащий РФ. Источник фото: РИА «Новости»

У России есть законное право и даже моральная обязанность защищать своих граждан от нацистского геноцида, который планировали провести в масштабах, равным тем, которые организовали на той же земле нацисты Германии с 1941 по 1943 года. Кроме того, установленный и контролируемый США режим в Киеве был не просто угрозой для российских граждан в Донбассе. Он был и остается экзистенциальной угрозой для российского народа и РФ. Если бы Россия не вмешалась в ситуацию на Украине, эта угроза возросла бы и пустила метастазы.

Война была неизбежной с тех пор, как в 2014 году на Украине установили нацистский режим. Президент РФ Владимир Путин понимал, что Россия была не в состоянии освободить Украину в предыдущие годы, и, хотя это часто было больно для хороших людей, он мудро ждал, пока политические, экономические и военные условия улучшатся. Он также использовал эти годы, чтобы попытаться найти мирное политическое решение. Президент России исчерпал все невоенные варианты.

Борьба НАТО и России

Сейчас Россия сталкивается со столь же безжалостным и опасным врагом, каким 80 лет назад были немецкие нацисты. Эта война, идущая с 2014 года, по своей сути, — война США и натовских нацистов XXI века против России.

Право на самооборону является самым основным из всех прав человека. Все народы, все государства имеют на это право. Те, кто не может защитить себя, неизбежно подвергаются порабощению или уничтожению. Россия не только освобождает Украину от иностранных эксплуататоров и нацистского гнета, но и защищает невинных граждан — как в Донбассе, так и в РФ. Кто предает Донбасс, тот предает и Россию.

Кто защищает Донбасс, тот защищает и Россию. А кто защищает ее, защищает будущее человечества от полного порабощения и уничтожения глобальным нацистским режимом

Моральные банкроты

Я гражданин ДНР и РФ. Мои настоящие соотечественники — здесь. Я также коммунист. И считаю себя гражданином мира. Прежде всего я предан Богу и человечеству. В США и Европе есть миллионы добрых, мудрых и мужественных людей, которых я тоже считаю своими соотечественниками, в плане человечности. Эти люди понимают и поддерживают мою работу и мою позицию здесь. Я ценю и уважаю их за это. Но правда в том, что они составляют лишь порядка 2% всего населения ЕС и США.

Но если под «соотечественниками» понимать большинство граждан США, где я родился, то там меня осудили многие. Проблема большинства граждан США и ЕС в том, что они безграмотны во всем, что касается истории и политики. Более того, они моральные банкроты. Они просто не способны мыслить критически и утратили всякое чувство морали и порядочности.

Их мировоззрение основано не на реальности или фактах, а скорее на эмоциях и фантазиях

Позвольте попробовать сказать это как можно вежливее. Если кто-то достаточно долго ест «грязь», он учится ее терпеть. Если этот кто-то есть «грязь» слишком долго, она начинает ему нравиться. Большинство людей в США и ЕС к этому моменту уже научились наслаждаться. Даже если указать им на то, что есть «грязь» вредно и отвратительно, они будут злиться и обижаться. Люди, которым нравится это, психически больны. У них нет человеческого достоинства, они не имеют права иметь мнение по какому-либо вопросу. Поэтому оно для меня не имеет значения.

Массовый психоз в США

Моя поддержка народа ЛДНР и России основана на четком понимании политики и истории, на реальности и фактах, а также на глубоком моральном принципе. Последний основан на идее справедливости и общего блага для всех людей в мире.

Я ненавижу лжецов и лицемеров, а также тех, кто эксплуатирует слабых, охотится на обездоленных. Я не просто сочувствую народу Донбасса, я с ним, что бы ни случилось. Я готов отдать жизнь ради защиты этих людей. И мои действия доказали это

В США сегодня существует «психоз формирования массы». Это настоящая психическая болезнь, при которой значительная часть общества фокусирует внимание на лидере или серии событий. Здесь факты не помогают доказать обратное. Кроме того, любой, кто ставит под сомнение рассказ лидера, подвергается нападкам или попросту игнорируется.

Психическое состояние Джо Байдена, очевидно, серьезно усугубилось — до такой степени, что он не может заботиться о себе, не то что руководить страной, у которой есть ядерное оружие. Однако те, кто голосовал за него, отказываются видеть этот очевидный факт. Они настаивают, что он должен продолжать возглавлять государство. Они промыли себе мозги.

То же самое происходит и с нынешней ненавистью, демонизацией и дегуманизацией России, русского народа и Владимира Путина. Эта ненависть реальна и выражается в насилии — как на политическом, так и на личном уровне. Но она основана не на фактах. Этот психоз отвлекает людей, вводит их в заблуждение, перекладывает вину за их проблемы на «другого». Результаты этого можно увидеть в истории нацистской Германии. Это также можно видеть в жестоком лицемерии граждан и лидеров стран — членов НАТО, игнорирующих преступления их собственных стран. И эти же люди сегодня осуждают «российскую агрессию».

Сегодня для США и ЕС Россия — некто другой, чужой. Однажды я прочел определение «зла» как «воинствующего невежества». Подумайте об этом на мгновение и спросите себя, не является ли это идеальным определением зла, а также большинства западных обществ сегодня. Глупые ненавидят мудрых, трусы ненавидят храбрых, лжецы ненавидят правду, а злые ненавидят добро. И Запад ненавидит Россию.

Борьба за человечество на Украине

Россия, ее лидеры и граждане, а также союзники страны, должны понимать, что нынешний конфликт на Украине на самом деле является защитой России от экзистенциальной угрозы и нападения, столь же опасных, как план «Барбаросса» в 1941 году. И возглавляют его те же люди.

Это война зла против тех из нас, кто выступает за будущее, основанное на взаимном уважении, равенстве и человеческом достоинстве

В таком будущем люди могут реализовать человеческий потенциал на благо себя, своих семей, а также на благо общества и всего человечества.

Наши враги тем временем работают над программой уничтожения большей части человечества и порабощения остальной, используя различные способы, включая войну, голод и болезни. Их война — военная, информационная, культурная и экономическая. Санкции — это экономическая война. Они являются оружием. Те, кто применяет его против нас, должны рассматриваться как подлинные враги.

Наши враги намерены уничтожить Россию, украсть ее богатства и ресурсы и истребить или поработить ее народ. Они хотят уничтожить страну, чтобы выполнить план по завоеванию мирового господства. Ведь Россия выступает против подобных действий и способна им помешать. Россия должна победить, потому что это настоящая битва зла против человечества. В конце концов, чтобы одна сторона победила, другая должна быть полностью побеждена и уничтожена. Это будут они или мы.