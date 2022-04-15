Затонувший крейсер «Москва» до модернизации хотели вывести из боевого состава

Черноморский флот лишился флагмана — крейсера «Москва». Легендарный корабль затонул при буксировке в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе взрыва боезапаса. Крейсер считался настоящей грозой авианосцев, рассказал писатель-маринист, капитан первого ранга в запасе Владимир Шигин.

Далее — прямая речь.

Переименованная «Слава»

Это был крейсер проекта 1164 типа «Атлант». Планировалась большая серия, десять ударных кораблей для океанских группировок. Но удалось построить только три крейсера: головной «Слава» (ныне «Москва), «Маршал Устинов» и «Червона Украина» (в 1991 году был переименован в «Варяг»).

В начале лихих 90-х «Слава» стояла в ремонте. Денег не было, и вообще стоял вопрос, чтобы вывести судно из боевого состава. А в это время пошел на слом старый вертолетонесущий крейсер «Москва», над которым шефствовал Юрий Лужков. Поэтому командование Черноморским флотом приняло решение «Славу» переименовать в «Москву» и попросить продолжить шефствовать над кораблем, выделить деньги на ремонт и тем самым его спасти.

Источник фото: РИА «Новости»

Они это сделали. Юрий Лужков все понял, и столица тогда очень сильно помогла. Не знаю сумму, но это, конечно, десятки тысяч долларов, может быть, сотни тысяч. Там были очень серьезные деньги. Тогда корабль был отремонтирован, введен в боевой строй и находился в нем до сегодняшнего дня.

Превращение во флагман

Головной корабль был построен еще по проекту конца 70-х годов. Он морально устарел, несмотря на то, что был боеспособен. Лет восемь-десять назад встал вопрос, что делать с этими кораблями дальше. Было принято решение изначально их модернизировать.

Первым был модернизирован ракетный крейсер «Маршал Устинов». В Северодвинске его серьезно усовершенствовали. Теперь он успешно выполняет боевые задачи на севере.

Затем хотели модернизировать и «Москву». Его хотели даже переводить в Северодвинск. Но тогда не хватило средств, и ограничились, скажем, таким серьезным ремонтом. Его провели в Севастополе. После этого он стал флагманом Черноморского флота.

Источник фото: РИА «Новости»

Корабль, конечно, заслуженный. Основным местом несения его боевой службы было Средиземное море. Крейсер очень часто ходил в море, был представительским кораблем. На нем выходили командующие Черноморским флотом, неоднократно на корабле бывал президент Владимир Путин, иностранные деятели. Многие его командиры стали потом заслуженными адмиралами, известными в нашем флоте. Поэтому, конечно, этот корабль знаковый, интересный, с очень большой хорошей боевой историей.

Убийцы авианосцев

Они ценны тем, что это — корабли океанской зоны, могут совершать плавание в любую точку мирового океана и выполнять там задачи. Они довольно большие, водоизмещением 16 тысяч тонн и серьезным ударным ракетным вооружением.

Не зря эти крейсера даже называли «убийцами авианосцев». Их задачей было слежение за авианосными американскими ударными группами, и в случае начала войны их уничтожение крылатыми ракетами «Вулкан».

Для того чтобы уничтожить этот крейсер, нужны достаточно большие боевые силы. Дело в том, что такой корабль не ходит один. Его сопровождает целый отряд, который осуществляет противолодочную оборону, воздушное прикрытие, решает комплекс задач — как оборонительных, так и наступательных.

Символ ВОВ

Великая Отечественная война в Черном море началась с трагической гибели, по-моему, 26 июня 1941 года лидера эсминцев «Москва». Одноименный корабль, предшественник по имени, погиб во время операции Черноморского флота на румынский порт «Констанция», где наши корабли обстреливали нефтяные терминалы противника. Причем обстреливали удачно, но «Москва» попал на минное поле, разломился пополам и погиб.

Источник фото: РИА «Новости»

Оставшиеся два крейсера, думаю, в спецоперации применять не будут. Во-первых, они находятся на других военно-морских театрах, а насколько мы знаем, турки объявили, что корабли закрывают проливы для военных кораблей России и Украины. То есть, они могут проходить через проливы только один раз. Допустим, корабль Черноморского флота, если он сейчас находится в Средиземном море, может вернуться в Севастополь через проливы, но пройти только один раз — обратно уже якобы не пропустят. По крайней мере, так было декларировано пару недель назад.

Во-вторых, целесообразно ли такие большие корабли с таким большим водоизмещением переводить на Черное море? Там в общем-то небольшие расстояния и корабли гораздо меньшего водоизмещения решают задачи довольно успешно.