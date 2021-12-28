Россия собирается подать заявку на проведение Олимпиады-2036. Это не только престижно, но и дает возможность городам-участникам получить современную инфраструктуру. Однако не все умеют правильно распорядиться олимпийским наследием, и Сочи — редкое исключение из правил.

Россия подаст олимпийскую заявку

Министерство спорта и Олимпийский комитет России могут подать заявку на проведение летних Игр-2036. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что пока конкурс на 2036 год еще не объявлен, но, как только это случится, нужно непременно предложить один или несколько российских городов.

Глава ОКР Станислав Поздняков также подтвердил, что принять летние Олимпийские игры 2036 года могут несколько городов России: географическое расположение страны позволяет проводить крупные соревнования. Уже начата работа по подготовке заявок на несколько городов.

О своем желании принять летние Олимпийские игры в 2036 году уже сообщили шесть российских городов: Сочи, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток и Пермь. Депутаты Госдумы назвали подходящими претендентами Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москву.

Престиж ОИ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал «360», что идея подать заявку витала уже давно, а проведение Олимпийских игр в одном или даже в нескольких российских городах — очень престижно и почетно.

«Процедура достаточно длинная — это заявочная книга, большая, но очень интересная работа Олимпийского комитета России и федерации спорта. Никто лучше этой работы, чем Дмитрий Чернышенко, в России не знает: заявочная книга Олимпиады в Сочи, одной из лучшей в истории Игр, достижение именно его команды», — отметил Дмитрий Свищев.

По его словам, Россия с удовольствием примет участие в этой непростой гонке. Кроме того, ОИ для любого города любой страны — возможность для колоссального рывка вперед. Ведь для этого старят не только стадионы, но и инфраструктурные объекты: дороги, аэропорты, гостиницы, больницы, жилые кварталы.

«Давайте вспомним Сочи — достаточно провинциальный курортный город. Сейчас же это один из лучших, современнейших городов России. Появился горнолыжный кластер, новые спортивные объекты: трамплины, бобслейные трассы, стадионы для керлинга. И все это благодаря Олимпийским играм! У нас также есть достаточно городов, которые могут претендовать на звание хозяев Олимпиады», — сказал Дмитрий Свищев.

Он добавил, что в современных условиях транспортная доступность позволяет выбрать любой город страны, хоть в Краснодарском крае, хоть на Дальнем Востоке. Тем и уникальна Россия, что здесь можно позволить практически в любой точке проводить соревнования, готовиться.

После Олимпиад остаются проблемы

Спортивный журналист Борис Ходоровский в разговоре с «360» напомнил, что право проведения Олимпиады предоставляют не стране, а именно городу. Нередко его жители на референдуме отказываются от проведения Игр, так как считают, что деньги, которые будут потрачены на их устройство, лучше пустить на другие, более насущные нужды.

«К тому же неизбежно возникает проблема использования „олимпийского наследия“. Сейчас программа Игр раздута до такой степени, что нужно огромное количество объектов, причем достаточно большой вместимости — по 10-15 тысяч зрителей, которые после Олимпиады непонятно как использовать. Характерные примеры есть и в Афинах, и в Риме», — сказал Борис Ходоровский.

По словам журналиста, Сочи — образец того, как грамотно эксплуатируются олимпийского объекты после Игр. Там в горном кластере построили современный горнолыжный курорт, который теперь нужен туристам. А в прибрежном кластере построили практически новый город, где могут отдохнуть жители других регионов России.

Он добавил, что сейчас речь шла о том, что бы провести Игры не в одном городе, а в нескольких городах регионов России: часть соревнований на Дальнем Востоке, часть — на Кубани и Ростовской области, часть — в Санкт-Петербурге. Однако пока неизвестно, поддержит ли такую идею Международный олимпийский комитет.

Сочи — идеальный кандидат

Среди городов-претендентов назывался и Сочи. Борис Ходоровский отметил, что из необходимых 25-30 объектов там уже есть 8-10, которые не нужно даже реконструировать для проведения Олимпиады. Достаточно их просто немного обновить. При этом журналист признался, что не представляет, как можно провести Игры на Дальнем Востоке.

Оптимальным вариантом выглядят Сочи еще и потому, что там ничего не будет перегружаться летними объектами. Город вытянут вдоль моря, там можно спокойно построить новый объекты в Дагомысе, Лоо, в центре Сочи. Единственная проблема, по словам журналиста, может возникнуть с гребным каналом для байдарок и каноэ.

«Я бывал в Хабаровске и во Владивостоке. Там нужно строить новый город вокруг олимпийских объектов. А строительство современного аэропорта и компании-дискаунтеры спокойно решат проблему доступности города для болельщиков», — сказал Борис Ходоровский.

Олимпиады после 1984 года убыточны

Борис Ходоровский рассказал, что выбор австралийского Брисбена в качестве города Олимпиады-2032 был не случаен. Ведь по правилам МОК выдвижение кандидатов на эту Олимпиаду должно было начаться за девять лет до события, то есть в 2023 году, а определять место проведение — за семь лет. Однако МОК пошел против своих же правил.

«Брисбену было предоставлено право проведения Олимпиады для того, чтобы в Австралии, где Олимпиада была в 2000 году, прошли крупномасштабные соревнования. В этом городе проводили Игры доброй воли и Игры британского содружества. И МОК даже не проводил конкурса, хотя вариантов было довольно много: тот же Стамбул, Баку, Доха», — перечислил города-претенденты Ходоровский.

По его словам, сегодня Олимпиада — вопрос престижа, но не прибыли. Последний раз заработать удалось на Играх в Лос-Анджелесе в 1984 году, после этого все Олимпиады были убыточные. Исключение составил Пекин. Единственное, что Игры могут дать городам — развитие инфраструктуры.

Что касается возможного бойкота Олимпиады в России, то журналист отметил: когда Пекин выиграл право проводить соревнования у себя, никто не вспоминал о судьбах уйгуров. Угроза использования Олимпиады в политических целях существует всегда. Но это в первую очередь соревнование спортсменов, а не место для демонстрации политических амбиций.