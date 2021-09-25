Шесть российских городов захотели провести Олимпиаду-2036

Шесть городов России хотят принять летние Олимпийские игры в 2036 году. Это Сочи, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток, Пермь.

По данным агентства Ura.ru, Ростов и Владивосток уже начали готовить заявки в Национальный олимпийский комитет. По мнению экспертов, этого больше хотят власти регионов, а не их жители.

До этого депутаты Госдумы назвали подходящими претендентами Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москву.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что принять летние Олимпийские игры 2036 года могут несколько городов России.

По его словам, географическое расположение России позволяет проводить крупные соревнования. Поэтому сейчас готовится заявка на несколько городов для проведения Игр.

Также глава ОКР сообщил, что уже в декабре могут представить форму, в которой спортсмены российской сборной будут выступать на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Соревнования будут проходит с 4 по 20 февраля.