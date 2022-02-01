Дети готовятся защищать Украину в «войне» с Россией? Иностранная пресса соревнуется в драматичных заголовках

Западная пресса ежедневно выпускает десятки статей о «грядущем вторжении» России на Украину. ИноСМИ будто соревнуются в звании за самый драматичный заголовок. Там и дети, готовые защищать родину, и военные, ждущие российскую армию со стороны Чернобыля. Подробнее о том, как Россию рисует западная пресса — в материале «360».

Вооруженные дети

Самый громкий заголовок на этой неделе отхватила газета The Sun. У нее вышла статья с названием: «Молодые стрельцы Киева. Дети на Украине готовятся защищать свою страну от вторжения России». Далее автор повествовал о том, что украинские военные провели в Киеве учебный день, на котором гражданские лица всех возрастов получили экспертные советы от опытных инструкторов по оружию.

«Некоторым вчера показали, как обращаться с боевым оружием, а других научили тому, как держать деревянные копии российских автоматов Калашникова на случай, если им понадобится настоящее оружие», — гласила статья.

В ожидании войны

Примерно того же уровня гнетущей атмосферы придерживалась «Би-би-си».

«На востоке Украины уставшие от войны солдаты и мирные жители ждут следующего шага России», — гласил заголовок очередной статьи по этой теме. В самом материале приводились интервью с разными жителями региона, начиная от женщины-военной и заканчивая обычной бабушкой. Среди собеседников даже нашлось место для социальной работницы, которая заявила, что не верит в то, что Россия пойдет в атаку.

«Я верю своим глазам и своим ушам. Сейчас здесь действительно тише, чем в прошлом месяце. Это просто информационная война», — сказала она. Однако несмотря на это дух у статьи все равно был мрачный и гнетущий. Чего стоили слова 64-летней Людмилы о том, что ее сердце каждый раз колотится, стоит услышать шум.

На страже Чернобыля

Sky News тоже продолжили наживаться на теме псевдо-вторжения и страхе украинского населения, стараясь обмусолить этот вопрос со всевозможных углов. На этот раз они вспомнили о Чернобыле.

«Когда-то Москва отдавала приказ очистить Чернобыльскую зону отчуждения — теперь Киев надеется, что это не будет использовано для вторжения», — гласил отрывок из материала.

Сайт писал, что если Россия решит вторгнуться на Украину и выбрать кратчайший путь к столице то, он будет лежать через Чернобыльскую зону отчуждения. Они даже привели слова подполковника Государственной пограничной службы Украины Юрия Шакрайчука о том, что этому региону сейчас уделяют больше внимания.

«Мы увеличили силу защиты, мы увеличили количество патрулей, мы увеличили количество людей в этих патрулях», — сказал он изданию.

Жесткий отпор Запада

Еще одна любимая тема западных журналистов — это писать о том, как ЕС и США не одобряют действия России. Каждый аналитик спешит дать свой анализ происходящего и выказать негодование.

«По словам оборонных аналитиков, Россия готова рискнуть „реальным финансовым ущербом“ и тотальной войной для достижения своих политических целей в отношении Украины», — писало CNBC.

А председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес уже пригрозил тем, что американские законодатели разрабатывают «венец всех санкций» против России.

«Это еще не силы вторжения. Россия очень сознательно построила [эту ситуацию] таким образом, чтобы мы знали, когда она станет силой вторжения», — заверил CNBC эксперт аналитического центра по обороне и безопасности Королевского института объединенных вооружений Сэмюэл Крэнни-Эванс, говоря о военных у границы Украины.

NPR же сообщило о том, что США пообещали, что Совет Безопасности ООН окажет сильное давление на Россию.

«Наши голоса едины в призыве к русским объясниться. Мы зайдем в комнату готовыми их выслушать, но не будем отвлекаться на их пропаганду», — сказала посол Линда Томас-Гринфилд.

Ну, а CNN выпустили материал с громким заголовком: «Ни Байден, ни Путин не могут позволить себе проиграть противостояние с Украиной». По мнению автора статьи, сейчас все наблюдают эскалацию психологической войны между США и Россией.

«Президент Джо Байден, опирающийся на всю символическую мощь западного альянса, втянут в противостояние с президентом России Владимиром Путиным, который использует Украину в качестве заложника, пытаясь заставить США пересмотреть согласованный исход холодной войны», — вещала статья и подчеркивала, что это самое напряженное противостояние двух стран со времен распада СССР.

Все эти материалы не приводили доказательств того, где и когда Россия усилила напряжение между странами или хотя бы реального намека на то, что она могла бы в теории вторгнуться на Украину. Не было никаких настоящих примеров, но была масса драматизма и нагнетания атмосферы, чтобы после прочтения действительно оставалось липкое чувство страха, словно мир и вправду на пороге очередной войны.