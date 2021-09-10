Одиннадцатое сентября объявлено Всероссийским днем трезвости. Во многих регионах его отмечают запретом на продажу спиртного, устраивают праздники ЗОЖ и даже раздают бесплатное мороженое. Конечно, эти меры не смогут враз отвратить от пьянства, но лишний раз заставят задуматься и покажут альтернативу досугу «под градусом».

Дата 11 сентября выбрана не случайно — в начале прошлого века возникло активное трезвенническое движение. Члены этих обществ устраивали просветительные лекции и проводили воспитательные беседы, раздавали листовки и журналы, пропагандирующие жизнь без алкоголя.

Так в 1913 году появился День трезвости. Датой выбрали великий праздник в Православной церкви — день усекновения главы Иоанна Крестителя. Святого обезглавили по приказу царя Ирода во время пьяного пира, поэтому 11 сентября верующие должны соблюдать строгий пост, в том числе не употреблять алкоголь. После революции праздник отменили.

День трезвости вернулся в 2005 году. Его по-разному отмечают в регионах России: устраивают массовые спортивные праздники и концерты, проводят лекции о здоровом образе жизни и опасности вредных привычек. Также во многих субъектах РФ на весь день запрещают розничную продажу алкоголя.

Второй любимый напиток

При советской власти была одна масштабная насильственная попытка отрезвить нацию: знаменитая антиалкогольная компания 1985 года. Результатом стал рост теневой экономики и коррупции, дыры в бюджете, дефицит сахара и карамели из-за самогоноварения, а также отравления спиртосодержащими жидкостями.

Стало ясно: прежде чем отобрать у людей что-то, пусть даже плохое и вредное, нужно предложить им альтернативу. И рассказы о пользе ЗОЖ стали подкрепляться строительством спортивных площадок, которые появились во дворах российских городов. А яркие праздники давали понять, что веселье не обязательно должно быть «под градусом».

Но несмотря на все усилия активистов, статистика употребления алкоголя не радует. По данным руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, общая динамика ежегодных продаж и отчет организации «Росалкогольрегулирование» не сулят хороших новостей. Водка в России — второй по объему потребления алкогольный напиток.

Трезвость напомнит о ЗОЖ

Федеральный координатор проекта «Трезвая Россия» Ян Иванов рассказал «360», что в прошлом году россияне стали значительно чаще пить спиртное и употреблять наркотики. Эксперты считают, что во многом это связано с пандемией, когда приходилось сидеть дома.

«Хотя в стране и реализуется антиалкогольная политика, нужно постоянно усиливать меры по защите здоровья граждан и не отталкиваться от уже принятых мер в сторону либерализации алкогольного законодательства. Например, недопустимо, чтобы пиво вернулось на стадионы, алкоголь — на автозаправки», — сказал Ян Иванов.

Он отметил, что День трезвости — хороший праздник, но он не должен значить, что все остальные дни в году можно вести разгульный образ жизни. Однако 11 сентября — повод напомнить жителям России о важности здорового образа жизни.

«Первый раз ввели запрет на продажу алкоголя несколько лет назад, сегодня это уже нормальная федеральная практика. Надеюсь, со временем это станет уж федеральным законом, как, например, запрет на продажу спиртного в День знаний 1 сентября, показывающий, что алкоголь и дети несовместимы», — сказал активист.

Бронежилет от пьянства

Но при этом Ян Иванов подчеркнул, что участники проекта «Трезвая Россия» категорически против «сухого закона». Административная мера тут же вызовет отторжение у россиян. Начнется рост контрафактного рынка. Государство должно интеллектуально доказать людям, что нужно выбирать здоровый и трезвый образ жизни.

«Мы выступаем за введение закона, который бы разрешал официальную продажу алкоголя с 21 года. Это социальный бронежилет, который сможет подарить дополнительные три года трезвости молодежи. Также мы предлагаем запретить продавать алкоголь вблизи школ», — сказал координатор «Трезвой России».

Он уточнил, что допустимое расстояние точек продажи спиртного от социальных учреждений было уменьшено в 2016 году по инициативе отдельных лоббистов. Однако в прошлом году трезвенникам удалось выиграть бой с так называемыми «наливайками», которые располагались в жилых домах.

«Повышение цен на алкоголь — всегда риск, что граждане начнут употреблять некачественное спиртное, такая практика уже есть. Людям говорят, что цена на алкоголь будет расти, и они уходят в сторону боярышника. А это верный путь к деградации и алкоголизму», — отметил Ян Иванов.

Он подчеркнул, что антиалкогольная кампания в России за 10 лет добилась того, что россияне стали меньше пить крепкий алкоголь, реже выпивает молодежь. Нужно продолжать комплексный подход: от профилактики вредных привычек в школах до решения проблемы тех, кто уже находится в состоянии зависимости. Их должны лечить медики, а не шарлатаны, как это зачастую происходит.