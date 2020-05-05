Вступил в силу запрет на продажу алкоголя в минибарах в жилых домах

В России с 5 мая вступил в действие закон о запрете «наливаек» на первых этажах жилых домов. Теперь заведения с площадью меньше 20 квадратных метров не смогут работать.

С 5 мая продавать алкоголь в объектах общепита, расположенных в жилых домах, могут только те, чье заведение больше 20 квадратных метров и обладает специально оборудованным залом обслуживания.

Тем же законам региональным властям разрешается вводить дополнительные ограничения на подобные заведения. Субъекты могут, кроме того, совсем запретить продавать алкоголь в местах общественного питания в жилых домах.

Закон был принят Федеральным собранием 17 апреля, 24-го его подписал президент Владимир Путин, передает «Парламентская газета».

Авторы инициативы отмечали, что с помощью закона собираются бороться с так называемыми «наливайками» — небольшими барами на первых этажах, которые торгуют алкоголем по ночам.

По словам авторов, одной из причин для принятия закона стали жалобы местных жителей на нарушения общественного порядка возле подобных заведений, во дворах и на детских площадках.