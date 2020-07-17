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    17 июля 2020, 03:31

    Госдума не успеет вернуть пиво на стадионы до начала футбольного сезона

    Кирилл Фролов

    Депутаты Госдумы не успеют до летних каникул рассмотреть законопроект, разрешающий торговлю пивом на стадионах. Об этом заявил вице-спикер Госдумы и автор инициативы Игорь Лебедев, сообщил ТАСС.
    Госдума не успеет вернуть пиво на стадионы до начала футбольного сезона

    В декабре 2019 года депутаты приняли документ в первом чтении. Позднее в него решили внести поправки, разрешающие продажу пива не только на футбольных матчах, но и на других спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских.

    «Я очень надеюсь, что мы сможем принять его в осеннюю сессию, теоретически он может вступить в силу сразу после подписания его президентом», — заявил Лебедев.

    Парламентарий добавил, что напиток появится на стадионах, как только клубы и Российский футбольный союз «заключат все необходимые соглашения».

    К сожалению, пандемия и эта неприятная ситуация затормозила работу Госдумы. Мы надеялись принять его под начало следующего сезона, но думаю, технически это уже невозможно.

    Игорь Лебедеввице-спикер Госдумы

    В России запрещено продавать алкоголь на спортивных объектах с 1 января 2005 года. Исключение сделали только для чемпионата мира по футболу, который страна принимала в 2018 году.