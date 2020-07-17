Госдума не успеет вернуть пиво на стадионы до начала футбольного сезона

В декабре 2019 года депутаты приняли документ в первом чтении. Позднее в него решили внести поправки, разрешающие продажу пива не только на футбольных матчах, но и на других спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских.

«Я очень надеюсь, что мы сможем принять его в осеннюю сессию, теоретически он может вступить в силу сразу после подписания его президентом», — заявил Лебедев.

Парламентарий добавил, что напиток появится на стадионах, как только клубы и Российский футбольный союз «заключат все необходимые соглашения».

К сожалению, пандемия и эта неприятная ситуация затормозила работу Госдумы. Мы надеялись принять его под начало следующего сезона, но думаю, технически это уже невозможно. Игорь Лебедев вице-спикер Госдумы

В России запрещено продавать алкоголь на спортивных объектах с 1 января 2005 года. Исключение сделали только для чемпионата мира по футболу, который страна принимала в 2018 году.