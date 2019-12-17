Российское кино шагнуло за «Оскаром». Критики оценили попадание фильмов из России в шорт-лист

Сразу три российские ленты попали в шорт-лист «Оскара». Один из проектов — мультфильм аниматора, который уже дважды выдвигался на премию в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Другой — фильм «Дылда». Какие российские творения стали претендентами на престижную награду и есть ли у них шансы получить статуэтку, разбирался «360».

Претендентом в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» стало произведение Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Аниматор уже дважды выдвигался на «Оскар» в этой номинации — за мультфильм «Уборная история — любовная история» в 2009 году и за ленту «Мы не можем жить без космоса» в 2016-м.

В этот раз Бронзит удивился, что его творение попало в список. Он считает, что лента слишком сложная для «Оскара», а судьи такое не любят.

«Это тяжеловесный фильм для академии. Он гораздо сложнее предыдущего, а там не любят сложных фильмов, таких непонятных, поэтому я чрезвычайно удивлен», — сказал Бронзит.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлена лента Кантемира Балагова «Дылда», а за премию в разделе «Лучший документальный фильм» поборется произведение Виктора Косаковского «Акварель».

Окончательный список номинантов 92-й премии «Оскар» станет известен 13 января 2020 года, сама церемония состоится 9 февраля. А пока киноведы «потеют» и готовятся к серьезному мероприятию, актер Маколей Калкин и бывший инженер NASA сделали ловушку в стиле новогоднего фильма «Один дома». Этот пранк был необходим, чтобы наказать злостных воришек.

«Он не может жить без космоса»

Источник фото: кадр из фильма «Он не может жить без космоса»

Мультфильм — история о матери и ее единственном сыне, а также о судьбе и предназначении. Лента никак не связана с предыдущей работой «Мы не можем жить без космоса» и рассказывает о детской мечте.

«Дылда»

Этот фильм — история двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести мирную жизнь, но какой ценой.

Лента «Дылда» уже получила две награды Каннского фестиваля 2019 года.

Продюсеры, когда узнали о включении ленты в шорт-лист, заранее предупредили, что разгорится нешуточная борьба за «Оскар».

«Акварель»

Это документальное кино рассказывает зрителю о воде. Она — главный герой фильма, показанный во всех своих проявлениях и масштабах — от замерзших вод Байкала до ледников Гренландии и водопада Анхель.

Почему они особенные?

Кинокритик Антон Долин в беседе с «360» рассказал, что все три ленты заслуживают награды, однако попадание в шорт-лист — это даже не полпути к получению статуэтки.

Это три очень талантливые картины, каждая из них самобытная и ни на что не похожа Антон Долин.

По словам Долина, хоть мультфильм Бронзита продолжает тему его предыдущего короткометражного фильма, но это совершенно другая работа с другими темами и героями. «Акварель» — уникальное творение. Это история о том, что такое вода. А картина «Дылда» — «талантливое исследование психологии человека после войны».

Шансы российских произведений получить «Оскар» Долин оценивать не стал, так как не смотрел все ленты из шорт-листа.

Источник фото: Pixabay

Киновед, кинокритик Александр Шпагин по просьбе «360» оценил все три российские ленты и объяснил, почему они могли попасть в шорт-лист.

Я считаю, что выбор хороший, потому что общая фестивальная конъюнктура, во-первых, направлена на непозитивные ленты. Во-вторых, направлена на определенных режиссеров, которых любят на Западе Александр Шпагин.

По словам Шпагина, раньше на Западе любили Андрея Звягинцева, Алексея Германа и Александра Сокурова. Балагов со своей «Дылдой» идеально вписался в эту триаду, потому что у него есть «магия кадра, магический киноязык и при этом у него депрессивно-драматический кинематограф». Собственно, это и нужно фестивалю — там редко когда появляются позитивные фильмы, так как это считается «попсой».

Шпагин добавил, что 2019 год не был «урожайным на шедевры», но «Дылда» хорошо сработала и в России, и в мире. Именно такие фильмы вписываются в «сокуровскую и звягинцевскую конъюнктуру» и дают то представление о мире, которого ждут на фестивале.

Мультфильм Бронзита Шпагин посчитал изящной и приятной картиной. Однако таких лент — тонких и лирических — достаточно много.