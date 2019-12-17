Пранк в стиле «Один дома». Маколей Калкин и бывший инженер NАSА сделали ловушку для воров

Парни наполнили коробку блестками и спреем с едким запахом. «Пустышку» замаскировали под упаковку с дорогими наушниками и оставили на пороге дома. Как только злоумышленник пытается извлечь содержимое, срабатывает механизм. А реакцию воришки снимают четыре камеры, расположенные внутри коробки. Об этом написали в CNBC.

Это уже вторая подобная разработка бывшей звезды NASA, а ныне блогера Марка Робера. Первый вариант содержал лишь блестки и прославил пранкера. Он потратил почти год на усовершенствование своего детища. Теперь блестки внутри коробки биоразлагаемые. К ним инженер добавил едкий запах, голосовой отсчет и фальшивую полицейскую болтовню.

По словам Робера, его задумка обеспечивает «относительно безвредную кармическую справедливость». Ведь приблизительно 1,7 миллиона посылок пропадают каждый день. Блогер заявил, что уже получил порядка 400 ответов от подписчиков, которые сталкивались с кражами посылок. Да и сам пранкер решился на изобретение после того, как некая женщина украла упаковку с его крыльца. Найти злоумышленницу не удалось, несмотря на видеонаблюдение.