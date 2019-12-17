Продюсер «Дылды» предупредил о нешуточной борьбе за «Оскар»

Фильму «Дылда» предстоит серьезная борьба, чтобы попасть в финальную пятерку претендентов на «Оскар». На это указал продюсер картины Александр Роднянский, комментируя включение российского фильма в короткий список номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Роднянский написал в Instagram, что фильм «Дылда» Кантемира Балагова из 93 кинокартин выбрали для десятки «короткого списка». По его словам, он рад за молодого режиссера Балагова, оператора Ксению Середу, за актрис Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину, которые дебютировали на экране, и за всю съемочную группу.

Но этот список — лишь промежуточный этап. Предстоит борьба за то, чтобы оказаться в финальной пятерке номинантов. А конкуренция предстоит нешуточная Александр Роднянский.

Он отметил, что вместе с «Дылдой» за пять финальных мест соревнуется обладатель Золотой пальмовой ветви Канн, фильм «Паразиты» Бон Чжун-хо, другие лауреаты Каннского фестиваля «Атлантика» Мати Диоп и «Отверженные» Ладжа Ли. Кроме того, в «коротком списке» призер Венецианского фестиваля «Тело Христово» Яна Комаса и другие сильные картины со всего мира.

Кроме фильма Кантемира Балагова, в короткий список «Оскара» попала короткометражка российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Она претендует на номинацию «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Финальный список номинантов должны огласить 13 января. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.