Российских алкоголиков хотят насильно лечить после правонарушений. Такое наказание только навредит

Принудительное лечение от алкоголизма грозит пьяным правонарушителям и тем, кто постоянно выпивает в неположенных местах. Такое положение для КоАП разрабатывает МВД и Минюст. Опрошенные «360» правозащитник и нарколог считают, что алкоголикам такая мера не поможет — напротив, приведет к новым нарушениям закона.

Российским судам хотят дать право направлять на принудительное лечение людей, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или распивали алкоголь в неположенных местах. Также суды смогут направить нарушителей на диагностику, профилактику или социальную реабилитацию, пишут «Известия».

Сейчас все это может применяться в отношении наркозависимых по статье 4.1. КоАП. Документ с новыми поправками будет готов к 1 марта.

Адвокат юридической компании AVG Legal Игорь Апостол напомнил, что сейчас суды направляют на принудительное лечение в двух случаях. Если у обвиняемого психическое расстройство или если преступление совершалось в невменяемом состоянии. Положения Конституции при этом не нарушаются.

Ответственность перед собой

Правозащитник и экс-глава СПЧ Михаил Федотов считает, что злоупотребляющий алкоголем человек несет ответственность исключительно перед семьей и здоровьем, а не перед государством. Если он не совершает преступлений при этом, то направление на принудительное лечение невозможно. Если совершает, то лечение становится мерой уголовно-правового воздействия.

Поэтому наказание реабилитацией за правонарушения Федотов считает невозможным. Получится, что на лечение можно будет направить даже того, кто нетрезвым перейдет улицу на красный свет.

«Нет-нет, здесь нужно проявлять максимальную аккуратность, чтобы не было злоупотреблений. Все это должно идти на то, чтобы оказать человеку помощь, а не применить к нему насилие», — добавил Федотов.

Без возврата к ЛТП

Директор института Наркологического здоровья нации Олег Зыков считает, что авторы инициативы не совсем понимают, что скрывается за термином принудительное лечение. Если речь идет о принудительном лечении «советского типа», то фактически снова создадут тюрьмы для алкоголиков и наркоманов. Ранее такими были лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), входящие в МВД. Их закрыли в 1993 году. Возвращение такой системы Зыков категорически не приветствует.

«Она неэффективна во всех смыслах. И с точки зрения лечения, реабилитации. Очень затратная, как и любая тюремная система. И просто бессмысленная: в результате просто увеличивалось число людей, находящихся в местах лишения свободы только на основании того, что у них есть заболевание. Нельзя сажать людей за болезнь в тюрьму», — подчеркнул Зыков.

Не исключено, предположил эксперт, что принудительное лечение поощрит коррупцию, повысит число злоупотреблений со стороны правоохранителей и не принесет желаемых результатов.

Мотивация — бросить пить

Другое дело, сказал Зыков, если планируется использовать мотивационные технологии. Если нарушителю с алкоголизмом создадут условия, в которых он захочет измениться и завязать. Во всем мире для них работают группы самопомощи вроде анонимных алкоголиков или наркоманов.

Еще важно, чтобы в судах понимали, как работать с такими категориями подсудимых. То есть на местах должны быть социальные работники. Во многих странах для нарушителей с зависимостями существуют даже специализированные суды, мотивирующие нарушителей.

«В Уголовном и Административном кодексах уже есть положения, предполагающие технологию лечения вместо наказания. Но это все крайне неэффективно, потому что нормы есть, а технологии нет», — добавил Зыков.

По его мнению, эффективнее было бы создать службу пробации, которая уже существует во многих государствах. То есть надзор или опеку за нарушителями, которые будут помогать людям измениться и начать трезвую жизнь.