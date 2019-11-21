Депутат Госдумы предложил сажать наркозависимых в тюрьмы

МВД создаст подразделения наркополицейских в интернете в 2020 году Подробнее

«Употребляя наркотики постоянно, вы регулярно нарушаете другие статьи уголовного кодекса. В суде ему (наркозависимому — прим.ред.) должно быть предложено либо принудительное лечение, либо тюрьма. Главная задача — изоляция наркоманов от общества здорового», — объяснил Нилов.

Депутат заявил, что родственники должны иметь возможность подать заявление на наркозависимого для спасения его жизни. В таком случае добровольное лечение избавило бы его от уголовной ответственности.

Нилов подчеркнул, что имущество наркобаронов, а также их ближайшего окружения необходимо конфисковывать.

«Для террористов этот закон принят. А я говорю, чем отличаются организаторы терроризма по угрозе для общества и государства от наркомафии? Я считаю, что абсолютно ничем. Ущерб даже гораздо больше наносится стране, государству, безопасности. Не только у них (необходимо конфисковывать имущество — прим.ред.), но и у всего ближайшего окружения, если те не докажут законность происхождения в суде».