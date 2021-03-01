Рой беспилотников создадут в России. «Молния» сможет путать противника и предупреждать пилота об опасности

В России могут создать беспилотный комплекс «Молния». В него войдут несколько дронов, которые смогут летать роем и выполнять широкий спектр задач. Но с теми характеристиками, которые предварительно известны, большой пользы от дронов не будет.

Для Воздушно-космических сил (ВКС) России решили сделать рой беспилотников, который будет использоваться для прорыва ПВО противника или в качестве инструмента радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Проект «Молния» пока есть только на бумаге, утверждает источник. Его разрабатывает компания «Кронштадт». Предполагается, что беспилотники будут стаей запускаться с самолета-носителя или по отдельности: либо в качестве высокоточных управляемых боеприпасов, либо как разведчики-целеуказатели. В России также есть беспилотники-камикадзе, которые уже проходят испытания.

Основу комплекса составят малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выполненные в форме крылатой ракеты — с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом. Нести беспилотники смогут истребители Су-57.

«Подсветить» ПВО

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «360» напомнил, что концепция роя беспилотников трендовая. Изначально она появилась в США, а теперь обсуждается в качестве возможного перспективного средства вооружения.

Основная задача роя беспилотников — вскрыть систему противовоздушной обороны противника. Они идут в авангарде атакующих сил авиации, выполняют роль подсвета комплексов, частично возможны уничтожение и целеуказание Алексей Леонков.

Предполагается, что беспилотник и самолет будут работать в связке. Аппараты заточены для того, чтобы передавать данные пилоту. Например, чтобы они не заходили в зону поражения противовоздушной обороны.

Леонков усомнился в эффективности «Молнии». Во-первых, дальность управления беспилотниками составляет всего семь километров. Это несущественная цифра в условиях сверхзвуковых скоростей, на которых летают истребители. Если бы вместо семи километров было 100 или 150, тогда бы можно было говорить об эффективности.

Также Леонкова смутила скорость полета самого беспилотника. Отмечается, что он может разгоняться до 700-800 километров в час. По словам Леонкова, чтобы летать в составе роя, аппарат должен быть сверхзвуковым.

По мнению собеседника «360», беспилотники, скорее всего, будут доводить до места выполнения задания операторы. После этого управление на себя возьмет пилот. Но здесь есть проблема: если пилот будет отвлекаться на управление беспилотниками, то не выполнит основное боевое задание.

Сама идея роя беспилотников хороша как минимум потому, что эти летательные аппараты в разы дешевле фронтовой или тактической авиации. Но окупают себя такие проекты только при выполнении поставленных задач. Если функцию он не выполнит, то станет «слишком дорогим», заключил Леонков.

Запутать противника

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко обратил внимание «360», что пока «Молния» — это просто идея, которую рассмотрит Министерство обороны, а только потом примет решение о будущем проекта.

Концепция, безусловно, перспективная и предусматривает массированное использование беспилотников при проведении разного рода операций, в частности, при прорыве систем ПВО Игорь Коротченко.

Часть беспилотников «Молнии» может использоваться как поражающие боеприпасы, а часть в это время будет осуществлять функции отвлечения внимания. Аппараты смогут создать большое количество воздушных целей, чем запутают ПВО потенциального противника, помешав ему выбрать главную и опасную цель.

Не первый опыт

В мире достаточно много аналогичных «Молнии» проектов. Рои разрабатывает, например, американское управление перспективных научно-исследовательских проектов в сфере обороны DARPA.

Компания провела первые летные испытания X-61A, это случилось в декабре 2020 года в рамках проекта Gremlins, говорится на сайте DARPA. Его суть в создании небольших беспилотников, способных объединяться в группы и совместно выполнять различные задачи. «Гремлинов» планируют запускать с бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-1B Lancer, а также с транспортных самолетов C-130 Hercules/Super Hercules с высоты 12,2 тысячи метров. Дальность действия беспилотников составляет от 500 до 900 метров.

В октябре 2016 года DАRРА провело демонстрацию роя БПЛА, который состоял из 103 беспилотников Рerdix, передает сайт Flightglobal. Вес каждого аппарата составлял всего 290 граммов, а скорость полета — 112 километров в час. Причем управлять беспилотниками не требовалось, они сами будто превратились в единый организм.

Еще один проект роевых БПЛА — американский LOCUST («Саранча»). Руководитель проекта Ли Мастроянни объявлял, что система сможет как вести разведку, так и наносить удары с помощью интегрированных в конструкцию беспилотников частей. Испытания роя провели в 2015 году, говорится на сайте военно-морского министерства США.