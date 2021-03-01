СМИ: российские военные получат реактивные дроны, которые будут летать роем

Российская армия получит на вооружение многоцелевой беспилотный комплекс «Молния»: самолет-носитель будет запускать рой реактивных дронов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Компания „Кронштадт“ <…> подготовила эскизный проект многоцелевого беспилотного комплекса группового применения „Молния“. Беспилотники этой системы будут запускаться стаей с самолета-носителя, например, для прорыва вражеской ПВО или ведения групповой радиоэлектронной борьбы совместно с пилотируемыми самолетами», — приводит агентство слова собеседника.

По словам источника, разработчики планируют, что один БПЛА системы будет​ в длину 1,5 метра. Размах крыла составит 1,2 метра. Реактивные аппараты будут весить до семи килограммов и развивать скорость до 700 километров в час. Летать они смогут на расстояние в несколько сотен километров. Они будут невидимы для самолетов противника и систем ПВО.

Собеседник добавил, что каждый беспилотник роя будет многоцелевым и сможет выполнять разные задачи — от разведки до нанесения удара.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова строят еще три опытных образца тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник».