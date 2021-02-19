Линейка беспилотников-камикадзе появилась в России

Россия располагает собственной линейкой беспилотников-камикадзе. При этом на мировом рынке к этой технике уже испытывают большой интерес, заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Сегодня у России есть своя линейка беспилотников-камикадзе. Интерес к ней на мировом рынке вооружений чрезвычайно велик. Немалую роль в этом сыграло и то, что мы их опробовали в Сирии, в реальных боевых условиях. Можно сказать, показали товар лицом», — привела слова Оздоева газета «Известия».

Индустриальный директор подчеркнул, что дроны являются эффективными инструментами на поле боя. При этом техника обходится по цене ощутимо дешевле, чем ракеты. Кроме того, беспилотники практически не замечают радары.

«Наши производители достигли определенных успехов в создании „барражирующих боеприпасов“, которые по некоторым характеристикам даже превосходят зарубежных конкурентов, поэтому удивляться оживленному интересу других стран не стоит», — сказал Оздоев.

Он добавил, что пока Россия не продает такую технику. Сейчас военные занимаются обеспечением собственной армии, что является главной задачей.