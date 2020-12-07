Родители все чаще лезут в детские конфликты. Случай в Петербурге грозит мужчине уголовкой

В Санкт-Петербурге в драку школьников вмешался отец одного из них. Обидчику сына он сломал руку, теперь ему грозит статья. В последнее время родители все чаще оказываются в центре скандалов, связанных с детскими ссорами.

На детской площадке одного из петербургских дворов подрались два 11-летних школьника. После недолгой борьбы в происходящее вмешался взрослый мужчина. Он подошел, приподнял одного из дерущихся детей и бросил его на землю, после чего ушел. Второй ребенок продолжил ногами избивать лежащего соперника, на этом запись обрывается.

Видео также снимали и другие школьники, находившиеся в этот момент на детской площадке. В их роликах видно и начало конфликта, и его завершение. Судя по всему, драку начинает именно мальчик в белой толстовке. Мужчина, вмешавшийся в разборку, его отец, уроженец Узбекистана, утверждает «Фонтанка». Спустя некоторое время он возвращается и строго всем указывает не трогать его сына и не обзывать.

В это время пострадавший ребенок оголяет руку, дети спрашивают его, не сломал ли он ее, и предлагают скорее пойти домой. Позднее он оказался в больнице, где подтвердили перелом левого предплечья.

Источник фото: телеканал «360»

Отец пострадавшего мальчика Андрей Гребешков рассказал «360» о том, что сын никогда не был инициатором драк и ссор. Сам ребенок все еще находится в больнице, рассказывать о произошедшем отказывается. Отец уверен, что это шок.

«Он очень миролюбивый, любит общаться с маленькими детьми, и они к нему тянутся. Он очень спокойный, адекватный ребенок. Никогда такого не было, ни драк, ничего», — объяснил он «360».

Обидчика школьника уже задержали, его допрашивают. Мужчине грозит уголовная статья об умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста.

Взрослые решения

Ситуации, когда в детские ссоры по непонятной причине агрессивно вмешиваются взрослые, случаются все чаще. В ноябре гремела история о том, как мама помогла школьнице устроить самосуд над ее обидчиком.

Женщина пришла в класс, начала кричать на чужого ребенка, а потом дала дочери бутылку с холодным чаем, приказав вылить на него. Девочка сначала хотела опорожнить стакан в рюкзак, но после сопротивления просто выплеснула все мальчику на голову. Мать продолжила кричать, а мальчик сказал, что девочка виновата сама, так как первая начала к нему приставать.

Позднее выяснилось, что все происходило на глазах у классного руководителя, а женщина, кричавшая на чужого ребенка, — член родительского комитета. Одноклассники рассказали, что девочка постоянно срывает уроки, а эта ссора началась с того, что она кинула в одноклассника ручку, а он плеснул воду ей в портфель.

В начале декабря в Нижнем Новгороде была другая история: там сотрудница школы решила разнять драку детей. Вахтерша достаточно грубо схватила пятиклассника, удерживала его, держала его за руки и за шею. На видео, которое сняли дети, женщина кричит ребенку, чтобы он сел и успокоился, называет его гаденышем.

В местном Минобразования обещали проверить поведение женщины и принять справедливое решение.