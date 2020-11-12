В казанской школе девочка и ее мама устроили самосуд над одноклассником. И это худший пример детям

В одной из казанских школ родительница пришла в класс разбираться с пятиклассником, который учится вместе с ее дочерью. Прямо в кабинете женщина, окруженная детьми, кричала на ребенка, а ее дочь поливала его водой из бутылки. Такие конфликты в школах случаются нередко, но родители могут исправить ситуацию и защитить своих детей от агрессии цивилизованным способом.

В среду, 11 ноября, в казанской средней общеобразовательной школе № 12 произошел конфликт. Ученица пятого класса кинула в одноклассника ручку, а он в ответ облил ее портфель чаем, рассказала «360» руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова.

«В тот же день, после окончания уроков, мама девочки, которая является членом родительского комитета, прошла в здание школы без разрешения администрации и классного руководителя, хотя это запрещено правилами школы, и вмешалась в конфликт, что и видно на кадрах», — добавила она.

На записи женщина говорит девочке: «Лей», — передает бутылку, а та пытается вылить содержимое в портфель мальчику. Он говорит, что ему нужно домой, отталкивает руки и отбрасывает бутылку.

В этот момент женщина начинает кричать: «Ты что делаешь? Я тебя спросила, ты что делаешь?» Девочка выливает жидкость уже не в портфель, а на мальчика, а затем швыряет пустую бутылку ему в голову.

На фоне слышно, что ребенок говорит: «Она сама виновата». Мать девочки продолжает кричать, достаточно грубо толкает и дочь за то, что та кинула бутылку, угрожает мальчику директором.

Престижная школа

Все это, по словам источника «360», все происходило на глазах у классного руководителя. Собеседник «360» уточнил, что начала конфликт как раз девочка — она якобы постоянно срывает уроки.

«Эта девочка всегда почти срывает нам уроки. Учительница уже устала от этого — от того, что она 30 минут от урока пытается успокоить этих детей», — рассказал источник.

Причем школа, в которой произошла ссора, в Казани достаточно престижная, она принадлежит еврейской общине, ученики изучают иврит, а попасть туда, по словам местных жителей, непросто, хоть учреждение и бесплатное. Второе название заведения — «Мишпахтейну», что в переводе с иврита значит «моя семья».

После того как видео попало в Сеть, в школе организовали внутреннюю проверку и создали конфликтную комиссию, в которую вошли директор школы, его заместители, классный руководитель и педагог-психолог. Сейчас конфликт улажен, с мальчиком работает школьный психолог, а администрация вынесла несколько выговоров, пообещала усилить пропускной режим и провести воспитательную работу.

Как рассказали «360» в пресс-службе местного Минобразования, разгоряченная родительница, позволившая своей дочери облить мальчика в ответ, пересмотрела запись и раскаялась. О том, принесла ли она извинения ребенку, не упоминается.

Нет механизмов

Доктор наук, профессор и психолог Андрей Зберовский уверен, что конфликтные ситуации для школ характерны и в некоторых случаях даже не вредны, потому что именно в школе ребенок должен научиться стоять за себя, чтобы выжить во взрослом мире.

«Ребенок учится социализироваться, учится доказывать свою точку зрения, слышать чужую, противостоять давлению. Если в школе дети не будут общаться, а только улыбаться друг другу, если не будет никаких требований, то свой социальный функционал школа не исполнит», — уверен он.

При этом сегодня, отмечает эксперт, у учителей практически нет механизмов воздействия на детей. Если ребенок неуважительно относится к учителю и одноклассникам и не понимает слов, его даже не могут выгнать с урока, чтобы он не мешал другим детям учиться.

«Такие дети всегда были, но в советские годы мы могли их выгнать. Это была угроза, и она работала, хоть и не всегда. Сейчас даже этого нет. Надо как-то законодательно предусмотреть механизмы борьбы с таким поведением», — считает Зберовский.

Что делать с травлей?

Детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова уверена, что главное, что должны делать родители, — это учить детей решать проблемы не криками и кулаками, а цивилизованными способами. Например, обращаться за помощью в разрешении конфликта к учителю или родителям.

«Если возникает конфликтная ситуация у детей, то самое первое, что должен сделать родитель, — это сообщить классному руководителю и попросить урегулировать ситуацию, потому что классный руководитель всех знает, может помочь адаптировать эту информацию для другого родителя и найти общий язык», — говорит Наумова.

Тем более задача облегчается, что в каждой школе должен быть психолог или даже конфликтная комиссия, которая поможет детям, учителям и родителям найти оптимальный вариант в каждой отдельной ситуации.

«Дети не всегда могут решить конфликт самостоятельно, но если взрослый человек приходит в класс и кричит на чужого ребенка, какой вывод дети сделают? Хочешь чего-то добиться — бей, кричи, отнимай. Мы будем растить преступников. А нам нужно растить цивилизованных людей, нужно, чтобы дети знали, куда и к кому обратиться за помощью», — убеждена Наумова.

Более того, она уверена, что очень многое зависит и от того, как к каждому ребенку относятся в семье. Наумова заявила, что травят в большинстве своем именно тех детей, которые не уверены в себе, подавлены.

«Это идет из семьи, значит, его там не уважают, ни во что не ставят, агрессивно к нему относятся. Родителям нужно начать своего ребенка уважать, это будет главная профилактика травли в школе и вообще где-либо», — считает она.

Но если конфликт уже начался, то родителям советуют объяснить ребенку, что главное — не отвечать агрессией на агрессию.

«Чтобы отрезвить агрессора, нужно спокойно и четко остановить, сказать, что с тобой так поступать нельзя, нужно какой-то четкий стоп-сигнал дать. Это должна быть спокойная и необычная фраза, чтобы агрессор сам почувствовал себя неловко», — заключила Наумова.

В такой ситуации, по ее мнению, обидчик остановится и конфликт можно будет прекратить. Главное для детей — не оскорблять в ответ и не поддерживать агрессивное поведение, а для родителей — уважать своего ребенка.