Нижегородская вахтерша обозвала пятиклассника «гаденышем» и силой попыталась усадить

Сотрудница школы в Нижнем Новгороде силой удерживала мальчика и оскорбляла его. В Министерстве образования утверждают, что женщина пыталась прекратить конфликт между двумя школьниками.

Запись происшествия появилась в городских пабликах Нижнего Новгорода во «ВКонтакте» вечером 1 декабря. На видео вахтерша пытается силой усадить мальчика на стул.

«Иди сюда, иди сюда! Ты, гаденыш! Он еще и дерется! Сядь, я сказала, успокойся! Ты посмотри! Весь класс взбудоражил. Я тебя не отпущу», — кричала на мальчика сотрудница школы.

После нескольких минут борьбы к ним подошли две учительницы. Одна из них взяла мальчика под руку и начала требовать у других школьников, чтобы все удалили видеозапись с телефонов.

В региональном Министерстве образования изданию NN.ru сообщили, что изначально конфликт произошел между двумя школьниками. Сотрудники школы пыталась их разнять. В ведомстве пообещали сделать организационные выводы после внутренней проверки.

Именно в этой школе учился стрелок Даниил Монахов. В середине октября 18-летний парень после ссоры с бабушкой выстрелил из ружья ей в живот, затем вышел на улицу и убил еще несколько человек.