Икону «Троица» доставили в Сергиев Посад по просьбе патриарха Кирилла

Хранящуюся с 1929 года в Третьяковской галерее икону «Троица» доставили в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сам он возглавил малую вечерню с акафистом преподобному Сергию Радонежскому в лавре, сообщила «Российская газета».

«В этом году по моему ходатайству перед властями наш праздник украшен пребыванием в этом святом храме чудотворного образа Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым», — рассказал патриарх.

Он назвал икону великой святыней и напомнил, что «Троица» помогла Руси, находящейся в опасности, в будущем стать великой державой.

Святыню доставили в храм в ночь на 17 июля. Встретить ее пришли десятки верующих.