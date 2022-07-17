Икону «Троица» привезли в Сергиеву Лавру к 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского

Икону «Троица» привезли в Троицкий собор Свято-Троицкой-Сергиевой Лавры в ночь с 6 на 17 июля. Десятки верующих пришли встретить святыню.

Икону привезли на время торжеств в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Прихожане Лавры смогут прикоснуться к образу 17 и 18 июля.

В Сергиевом Посаде икону встретили глава городского округа Михаил Токарев и депутат Государственной думы Сергей Пахомов. Передача образа произошла на территории Лавры. Святыню привезли из Третьяковской галереи в специальном сейфе для перевозки. Церемонию сопровождали сотрудники правоохранительных органов.

В честь прибытия иконы в Троицком соборе прошло праздничное богослужение. Власти Сергиева Посада отметили, что приезд святыни — событие уникальное. Икона с 1929 года хранится в Третьяковской галерее.