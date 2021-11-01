Рекордные пробки из фур скопились на границе с Китаем. Это грозит ростом цен практически на все

На границе с Китаем скопились рекордные пробки из большегрузов. Стоят порядка 1500 фур. Из-за этого сроки доставки продукции из Китая автотранспортом выросли в среднем на 30–40 дней. Это приводит к подорожанию одних продуктов и нехватке других. Специалисты уже заговорили об инфляции.

Рекордная пробка на границе с Китаем

На одном только крупнейшем международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск — Маньчжурия» скопилась пробка почти из тысячи большегрузов. Об этом директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев рассказал «Ведомостям». При этом МАПП «Забайкальск — Маньчжурия» способен пропускать до 360 большегрузов в сутки.

Также заторы образовались на менее крупных пунктах пропуска: «Пограничный — Суйфэньхэ» и «Полтавка — Дуннин». В Пограничном скопилось 250–300 грузовиков, как рассказали сотрудники перевозчиков. Всего на границе с Китаем простаивают порядка 1500 фур.

Рекордные пробки подтвердили логисты, экспедиторы и перевозчики. По их словам, такого количества автомобилей на границе с Китаем до этого не было никогда. Даже летом этого года, когда квота для российских перевозчиков была всего 50 грузовиков в день, в очереди у МАПП «Забайкальск — Маньчжурия» стояло лишь 500 фур. Сейчас же эта квота выросла до 70-80 фур, а пробки увеличились.

Гендиректор «Рустранс-спедишн» Кондратий Гайкевич подчеркнул, что более 100 машин организации не могут пройти МАПП «Забайкальск — Маньчжурия» уже три недели. По данным представителей перевозчиков, он может пропускать не более 200 большегрузов в сутки.

Рост сроков доставки и потери перевозчиков

Из-за пробок сроки доставки грузов из Китая автотранспортом выросли в среднем на 30–40 дней. Об этом рассказал представитель компании «Рустранс-спедишн». Рост сроков на 10–40 дней подтвердили в логистической компании ПЭК.

Тем временем грузополучатели и перевозчики несут большие потери. Первые получают товар с задержкой, вторым приходится оплачивать простой фур. Один день стоянки на границе обходится в среднем в 500 евро, или 40 тысяч рублей. Об этом рассказал Гайкевич из «Рустранс-спедишн».

Каждый день содержания груза на СВХ стоит порядка 10 тысяч рублей, добавил генеральный директор «Шатл-логистик» Никита Казаринов. По оценкам ПЭК, на одном лишь МАПП «Забайкальск — Маньчжурия» перевозчики сейчас теряют по 40 миллионов рублей ежедневно.

Рост инфляции из-за пробок

Из Китая в Россию везут одежду, обувь, бытовую химию, электронику, автомобили и другие товары народного потребления. В обратном же направлении перевозят автозапчасти, сельхозпродукцию, древесину. И сейчас может пострадать любая из этих сфер. Об этом «360» рассказал независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

«К сожалению, кризис цепочек поставок стал глобальным. Даже трудно сказать, это злонамеренность или глупость. Это большой потенциал для инфляции. Замедление оборота товаров и создание дефицитов провоцирует инфляцию. Какие-то вещи могут оказаться в дефиците, а торговля этим с удовольствием воспользуется, потому что все хотят заработать», — пояснил Адамидов.

Схожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. По его словам, сложившаяся ситуация может повлиять на все, что перевозится фурами.

«Это не конкретный какой-то товар, которому такая система установлена. Это механизм обработки товаров, отправляемых автотранспортом», — подчеркнул Оленченко.

По данным Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), только за три месяца из-за отсутствия гарантий поставок цены на сельхозпродукцию выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причины пробок на границе с Китаем

Заторы из грузового автотранспорта на границе с Китаем начались еще в прошлом году. Это произошло после введения ограничений в связи с пандемией. Тогда часть погранпереходов закрыли, через другие пропускали лишь небольшое число машин — не более 10–15 фур в сутки. В этом году китайские власти увеличили квоту на въезд российских большегрузов. Однако вырос и грузопоток. Более того, МАПП со стороны Китая часто закрываются для плановых проверок, из-за праздников и не только.

Гендиректор логистической платформы Cargotogo Владимир Павловский также связывает рекордные пробки с очень тщательным тестированием китайцами на коронавирус всех, кто пересекает границу. Усугубило ситуацию и увеличение потока машин перед новогодними праздниками. Мешает быстрой проходимости и маленькая пропускная способность погранпереходов.

При этом заболеваемость COVID-19 в России растет. Из-за этого не стоит ждать, что ситуация с пробками на границе улучшится. Скорее всего, заторы не прекратятся полностью до снятия антиковидных ограничений. Об этом заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.