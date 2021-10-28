Китайский город на границе с РФ закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

В китайском городе Хэйхэ, который находится напротив столицы Амурской области, ввели карантин. Причина — рост новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пекинская газета The Beijing News со ссылкой на данные комиссии здравоохранения провинции Хэйлунцзян.

Новый случай коронавирусной пневмонии зафиксировали в Хэйхэ 27 октября. После обследования людей оказалось, что три местных жителя являются бессимптомными носителями вируса.

Газета со ссылкой на решение штаб-квартиры ведущей группы по реагированию на COVID-19 и эпидемию пневмонии Хэйхэ написала, что с 28 октября в городе ввели строгий контроль за перемещением транспорта. Движение автобусов и такси приостановлено. Также перестали работать производство и бизнес.

«За исключением отделов безопасности гидроэнергетики, нефти, газа, отопления и связи, которые обеспечивают функционирование общественной жизни, все операции будут будет приостановлены», — заявили в штабе. Это сообщение процитировал «Интерфакс».

Также отменены массовые мероприятия, а время работы магазинов, аптек и складов сократили.

В китайском городе Ухань впервые в мире зафиксировали первый случай коронавируса. Этот произошло в конце 2019 года. После этого эпидемия началась в Китае, а затем и по всему миру. КНР одна из первых справилась со вспышкой. В 2021 году китайские власти заявили, что передадут другим странам два миллиарда доз вакцин от коронавируса.