Разведка США допустила, что Китай не знал о существовании SARS-CoV-2 до эпидемии

В США опубликовали отчет американской разведки о происхождении коронавируса. В нем указано, что власти Китая не знали о COVID-19 заранее.

Сделанные специалистами выводы обнародовали на сайте Аппарата директора Национальной разведки США. Американское разведсообщество уверено, что до выделения штамма SARS-CoV-2 Уханьским институтом вирусологии представления о нем никто не имел.

«Официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2», — отмечено в материалах разведки.

К версии о генетической модификации вируса разведка отнеслась довольно скептически. Даже если причиной пандемии стал лабораторный инцидент, китайские власти в первые месяцы о нем не знали и не разрабатывали COVID-19 в качестве биологического оружия.

Обнаружение коронавируса ранее ноября 2019 года за пределами Китая в разведке назвали маловероятным фактом.

В середине октября китайские врачи начали изучать образцы крови из Уханя в надежде выяснить вероятную причину происхождения коронавируса. По мнению экспертов ВОЗ, в образцах может содержаться информация об источнике SARS-CoV-2.