Москвичи наплевали на пандемию и устроили рейв прямо в центре. На звуки музыки шли прохожие — и полиция
Пришли послушать любимого DJ
По словам одной из участниц вечеринки Елены Карцевой, вечеринка должна была закончиться около 23:00. Ведь после этого должен начать действовать режим тишины.
«Но по факту где-то около 00:00 закончилась. Но мы ушли раньше. Потом из новостей узнали, что приехала полиция и всех разогнала, а некоторых даже забрали», — рассказала она.
Карцева отметила, что стражи порядка это сделали не из-за ограничительных мер по коронавирусу, а потому что мероприятие затянулось, и люди нарушили режим тишины.
Друзья узнали, что открывается летняя веранда и что там будет грандиозное открытие. Вчера был DJ Mike Spirit. Мы его знаем, любим, пошли послушать. Мы не ожидали, что будет столько людей и будет такой рейв. Было человек 200. Все стояли на улицеЕлена Карцева.
Если человеку нужно было в туалет, то приходилось идти внутрь. Около входа стоял специальный человек, который пропускал определенное количество людей.
«Но в какой-то момент что-то пошло не так и туда стали сбиваться люди. Внизу, где туалеты, организовалась толпа», — заметила Карцева.
Друзья писали Елене, не страшно ли было идти в клуб, ведь эпидемия до сих пор не закончилась. На это она отвечала, что каждый день и так ездит на работу и спускается в метро. Никакой речи о социальной дистанции там уже не идет. Многие люди без масок.
«Эта тусовка по факту ничего не меняет», — заключила девушка.
О действиях владельцев бара
Музыкант Арам Аведикян тоже вечером оказался около Ketch Up, случайно. Просто проходил мимо, но из-за классных битов решил остаться.
«Один за другим люди останавливались и слушали музыку. Энергетика сумасшедшая. Парень просто включал музыку на диджейском пульте», — вспомнил он в разговоре с «360» события прошлой ночи.
По его словам, в 00:00 люди не готовы были уходить и требовали продолжения вечеринки.
Руководство поняло, что если полицейские потихоньку приходят, то может начаться полный треш, и выключили музыку. Но люди требовали еще. Потом включили спокойную музыку и начали закрывать ресторан. Во время закрытия подъехали человек пять полицейских в масках и два представителя ОМОНа. В этот момент стали быстро закрывать ресторанАрам Аведикян.
Аведикян отметил, что в принципе полицейские были нормально настроены. Он предположил, что на тусовщиков кто-то пожаловался.
«Пару человек приняли специально», — добавил музыкант. По его словам, организаторы были напуганы случившимся.
О задержании
Своими впечатлениями в Fасеbооk поделилась и другая участница вечеринки — Маруся Ведерникова. Она снимала происходящее со сцены.
«Круто было! Требую добавки! Даже менты настроение не испортили», — заявила она.
Судя по ее комментариям и прикрепленным к посту видео и фото, девушка попала в число задержанных.
«Мою девственную социальную дистанцию уничтожили в автозаке», — пошутила участница вечеринки.
По ее словам, она пришла с друзьями на хорошую музыку. Они стояли в стороне и ничего не делали, а потом «подошли с журналистами, когда 90% людей уже ушли». Сейчас девушка уже дома.
DJ Mike Spirit, который играл на этой вечеринке описал прошедший сет в сторис Instagram достаточно локанично.
В полиции «360» заявили, что пока проводят проверку.
Вечеринка около бара Ketch Up на Кузнецком Мосту прошла в ночь на 19 июня. В какой-то момент туда приехала полиция и разогнала веселящихся. По данным СМИ, около десяти человек задержали.