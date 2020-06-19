Дискотека на Кузнецком Мосту в Москве завершилась разгоном и задержаниями. Однако начало вечеринки не предвещало ничего плохого — люди просто собрались послушать хорошую электронную музыку и потанцевать. Очевидцы рассказали «360», когда все пошло не так.

Пришли послушать любимого DJ

По словам одной из участниц вечеринки Елены Карцевой, вечеринка должна была закончиться около 23:00. Ведь после этого должен начать действовать режим тишины.

«Но по факту где-то около 00:00 закончилась. Но мы ушли раньше. Потом из новостей узнали, что приехала полиция и всех разогнала, а некоторых даже забрали», — рассказала она.

Карцева отметила, что стражи порядка это сделали не из-за ограничительных мер по коронавирусу, а потому что мероприятие затянулось, и люди нарушили режим тишины.

Друзья узнали, что открывается летняя веранда и что там будет грандиозное открытие. Вчера был DJ Mike Spirit. Мы его знаем, любим, пошли послушать. Мы не ожидали, что будет столько людей и будет такой рейв. Было человек 200. Все стояли на улице Елена Карцева.

Если человеку нужно было в туалет, то приходилось идти внутрь. Около входа стоял специальный человек, который пропускал определенное количество людей.

«Но в какой-то момент что-то пошло не так и туда стали сбиваться люди. Внизу, где туалеты, организовалась толпа», — заметила Карцева.

Друзья писали Елене, не страшно ли было идти в клуб, ведь эпидемия до сих пор не закончилась. На это она отвечала, что каждый день и так ездит на работу и спускается в метро. Никакой речи о социальной дистанции там уже не идет. Многие люди без масок.

«Эта тусовка по факту ничего не меняет», — заключила девушка.

О действиях владельцев бара

Музыкант Арам Аведикян тоже вечером оказался около Ketch Up, случайно. Просто проходил мимо, но из-за классных битов решил остаться.

«Один за другим люди останавливались и слушали музыку. Энергетика сумасшедшая. Парень просто включал музыку на диджейском пульте», — вспомнил он в разговоре с «360» события прошлой ночи.

По его словам, в 00:00 люди не готовы были уходить и требовали продолжения вечеринки.

Руководство поняло, что если полицейские потихоньку приходят, то может начаться полный треш, и выключили музыку. Но люди требовали еще. Потом включили спокойную музыку и начали закрывать ресторан. Во время закрытия подъехали человек пять полицейских в масках и два представителя ОМОНа. В этот момент стали быстро закрывать ресторан Арам Аведикян.

Аведикян отметил, что в принципе полицейские были нормально настроены. Он предположил, что на тусовщиков кто-то пожаловался.

«Пару человек приняли специально», — добавил музыкант. По его словам, организаторы были напуганы случившимся.

О задержании

Своими впечатлениями в Fасеbооk поделилась и другая участница вечеринки — Маруся Ведерникова. Она снимала происходящее со сцены.

«Круто было! Требую добавки! Даже менты настроение не испортили», — заявила она.

Судя по ее комментариям и прикрепленным к посту видео и фото, девушка попала в число задержанных.

«Мою девственную социальную дистанцию уничтожили в автозаке», — пошутила участница вечеринки.

По ее словам, она пришла с друзьями на хорошую музыку. Они стояли в стороне и ничего не делали, а потом «подошли с журналистами, когда 90% людей уже ушли». Сейчас девушка уже дома.

Источник фото: Facebook

DJ Mike Spirit, который играл на этой вечеринке описал прошедший сет в сторис Instagram достаточно локанично.

Источник фото: Instagram

В полиции «360» заявили, что пока проводят проверку.

Вечеринка около бара Ketch Up на Кузнецком Мосту прошла в ночь на 19 июня. В какой-то момент туда приехала полиция и разогнала веселящихся. По данным СМИ, около десяти человек задержали.

Ранее местом тусовок в Москве стали Патриаршие пруды.