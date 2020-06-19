Вечеринку на Кузнецком мосту разогнала полиция

Отмена режима самоизоляции заставила москвичей пойти во все тяжкие. Истосковавшаяся по вечеринкам молодежь не упускает случая повеселиться, забыв про то, что COVID-19 побежден еще не окончательно.

В ночь на 19 июня на Кузнецом мосту около бара Ketch Up на импровизированную дискотеку собрались сотни человек. Они танцевали под музыку диджея Dennis Frost, который устроил сет в заведении. Они самозабвенно веселились, забыв о мерах социального дистанцирования.

Видео: Instagram

На место тусовки прибыл наряд полиции и прекратил веселье. По данным РЕН ТВ, было задержано около десяти человек.

После закрытия «Ямы» и Патриарших столичные тусовщики переместились на Кузнецкий мост. Москвичи ринулись наверстывать упущенное, они заполонили пляжи и ресторанчики сада «Эрмитаж».