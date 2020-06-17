Секс в «Яме», толпы в центре. Москва превратилась в большую вечеринку за неделю после снятия ограничений

9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, но меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса, остались. Вот только многие москвичи очень скоро забыли о том, что опасность вируса еще не миновала. Они создают толпы, купаются на заполненных пляжах и даже занимаются сексом в центре города. «360» собрал самые громкие истории наплевательского отношения к мерам социальной защиты.

Пляжный ажиотаж

В первый же день снятия самоизоляции некоторые москвичи решили, что погода подталкивает их к опрометчивому поведению — отдохнуть на пляже с большим скоплением народа.

Так, на берегу у Строгинской поймы люди собрались, чтобы поплавать и позагорать. О социальной дистанции после длительного самоизоляционного заточения никто не вспомнил.

Причем, по словам местных жителей, такой пляжный ажиотаж начался еще до снятия изоляции, как только установилась хорошая погода.

«А что здесь страшного? Это же не магазин, это пляж», — сказала местная жительница корреспонденту «Московского комсомольца».

Прогулки и протесты

Вечером 16 июня в центре Москвы, несмотря на будний день, было много народа. Теплая погода выгнала людей на улицы после долгой самоизоляции. Причем многие, несмотря на устрашающую статистику заболеваемости и непрекратившуюся пандемию, пренебрегают всеми мерами социальной защиты — как масками и перчатками, так и социальной дистанцией.

Одним из наиболее эпидемически опасных из-за скопления народа мест столицы оказались Патриаршие пруды. Туда вынуждены были приехать полицейские, чтобы проследить за соблюдением мер предосторожности.

17 мая на улицы вышли и сами жители района Патриарших прудов. Они решили собрать подписи, чтобы увеселительные заведения в жилых домах их района закрыли, так как шум вечеринок нарушает закон о тишине.

На место «мирного протеста» приехали сотрудники полиции, чтобы проследить за тем, как проходит сбор подписей. По фотографиям видно, что большая часть присутствующих не только не соблюдает социальную дистанцию, но и не носит средства индивидуальной защиты (исключением стали сотрудники правоохранительных органов).

Секс в «Яме»

Другим местом притяжения молодежи после снятия карантинных мер стала «Яма» — популярное место для тусовок на Хохловской площади между станциями метро «Чистые пруды» и «Китай-город».

Там вечером 14 июня молодая парочка, изрядно выпив, и вовсе решила раздеться и заняться сексом прямо в амфитеатре «Ямы». Окружающие, которых было достаточно, засняли происходящее на телефон. Причем на молодом человеке из одежды остались только носки.

Позже полиция задержала молодых людей, им вменяют мелкое хулиганство. Юноша объяснил свой поступок тем, что он был «охмелен красотой» и хотел таким образом привлечь внимание возлюбленной.

А девушка заявила, что никакого секса не было, а все происходившее в «Яме» было постановкой. Они с молодым человеком много выпили и не отдавали себе отчета в происходящем, а имитировать секс решили, потому что «другу было скучно».

В «Эрмитаж» любой ценой

С самой отмены режима самоизоляции в Москве открылся сад «Эрмитаж» на Каретном Ряду. Желающих посетить территорию сада с летними верандами ресторанчиков оказалось значительно больше, чем ожидали организаторы, так что вскоре поток москвичей пришлось остановить.

За несколько часов у ворот «Эрмитажа» собралась очередь недовольных граждан, которые требовали пустить их внутрь. Охрана объясняла, что не может этого сделать, но люди не расходились, а продолжали толпиться у входа.

Некоторые стали пытаться попасть в сад не через калитку главного входа, а обходными путями. Например, две девушки на глазах у изумленной публики пытались пролезть под забором.

Вечером недовольные москвичи начали штурмовать сад, перелезая через ограду, лишь бы попасть на летние веранды ресторанов с живой музыкой.