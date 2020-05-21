Фанаты индийского блогера обрушили рейтинг TikTok до единицы. Дошло до просьб властей закрыть приложение

Жители Индии за ночь обрушили рейтинг приложения TikTok в Google Play. Так они отреагировали на конфликт блогеров, а пострадало приложение. Из 29 миллионов оценок у него теперь большая часть — единицы.

Битва блогеров

Конфликт начался с видео индийского YouTube-блогера Элвиша Ядава. Он раскритиковал пользователей TikTok, назвав их мусором, передает India Today.

В ответ на заявление Ядава TikTok-блогер Файзал Сиддикуи, у которого в приложении 12 миллионов подписчиков, обвинил блогеров, использующих YouTube, в плагиате и токсичности.

Затем к разборкам присоединился YouTube-блогер Керри Минати. Он выложил видео, в котором назвал Сиддикуи неграмотным. Кроме того, TikTok-блогер, по его мнению, используют облик жертвы. Это видео набрало несколько миллионов просмотров, пока 14 мая его не удалили за кибербуллинг.

Тогда поклонники Сиддикуи начали угрожать Минати, а фанаты последнего не нашли ничего лучше, как решить проблему на корню. Они не стали писать угрозы Сиддикуи, а вместо этого обрушили свой гнев на TikTok в магазине приложений.

Падение TikTok

До этой ночи рейтинг приложения TikTok в Google Play был 4,5. Теперь — 1 с небольшим.

Источник фото: Google Play

Тиктокера (а вместе с ним и весь TikTok) обвинили в поддержке ущемления прав женщин, припомнив Сиддикуи ролик об атаках кислотой. Это видео он удалил.

К разборкам присоединились уже не только блогеры, но и организации. Национальная комиссия по делам женщин попросила правительство Индии заблокировать TikTok, отметив, что в приложении есть пропаганда насилия не только по половому признаку, но и к животным.

Последствия

TikTok в Instagram объявил, что содействие созданию безопасной и позитивной среды является главным приоритетом соцсети. Так что аккаунт Сиддикуи удалили. В TikTok также пообещали, что при необходимости готовы сотрудничать и с правоохранительными органами.

Тем не менее даже эти меры пока не помогли TikTok спасти свое приложение от негатива. А пока журналисты задаются вопросом, удалят ли приложение совсем, если его рейтинг упадет до 1 или ниже.

«Приложение с рейтингом 1 будет доступно для загрузки даже после получения плохих оценок. Тем не менее это окажет огромное влияние на будущие загрузки приложений, так как большая их часть зависит от отзывов», — отметил Business Insider India разработчик приложений Вивек Шах.

И, кажется, не узнать о плохих отзывах приложения уже становится невозможно. В Twitter появился хештег #BanTikTokinIndia, в котором блогеры и простые пользователи призывают власти закрыть нетолерантное приложение. Под этим хештегом публикуют видео из TikTok с пропагандой порнографии, педофилии и прочим сомнительным контентом.