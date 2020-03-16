    16 марта 2020, 16:50

    Представители TikTok в Москве высказали свою позицию о запрете контента для толстых и бедных

    Анастасия Кременчугская

    Видеоролики в популярном приложении TikTok будут проходить более жесткую цензуру. Видео от толстяков, людей с пивным животом, обладателей неприятной внешности и бедных подлежат блокировке. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на иностранное издание.
    Представители TikTok в Москве высказали свою позицию о запрете контента для толстых и бедных

    Модераторам поручено блокировать, а также выводить из топа видео, которое снято людьми с «неприятной» внешностью.

    «Теперь модераторы приложения должны будут удалять видео, которые демонстрируют «сельскую бедность, трущобы, пивные животы и кривые улыбки», — сообщило издание.

    Эксперты провели анализ и выяснили, что из-за этого видеоролики примерно 800 миллионов пользователей окажутся под угрозой блокировки или удаления.

    Сообщается, что данное цензурирование введено из-за того, что загрузка непривлекательных пользователей с какими-либо физическими недостатками внешности снижает коэффициент удержания новых пользователей, поэтому оно не будет попадать в раздел «рекомендуемое». Если автор видео имеет много морщин или у него есть еще какие-либо дефекты, его видеоролики могут попасть под запрет.

    Создатели соцсети уверены, что TikTok должен вдохновлять людей. Именно по этому видео с обладателями «непривлекательной» внешности или ролики, транслирующие бедность, недопустимы.

    Представители московского офиса TikTok высказались в поддержку создателей соцсети. Они заявили, что у компании общая позиция.

    «У компании общая позиция с представленной в первоисточнике», — заявил официальный представитель TikTok в России.