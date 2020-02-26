Пользователи TikTok убивают друг друга ради шутки. Это новый идиотский челлендж

Пользователи TikTok запустили новое развлечение с говорящим названием skull breaker challenge или tripping jump — челлендж разрушения черепа или отключающий прыжок. Повторять его не стоит. Среди рискнувших уже есть пострадавшие и даже жертва.

Суть смертельной игры проста. Два заранее сговорившихся человека рассказывают третьему, что планируют снять видео для TikTok. В ролике они якобы будут прыгать. Ничего не подозревающего друга просят присоединиться к развлечению.

Первыми прыгают сами пранкеры, после — «жертва». Когда третий человек подлетает в воздухе, двое других — ногами сбивают его на лету. Друг падает и сильно ударяется головой или спиной. Выглядит жутковато.

После таких шуток зачастую люди теряют сознание и получают серьезные травмы. Причем чаще всего страдают дети. Так, жителям штата Нью-Джерси Стейси и Марку Шенкерам позвонили из школы и сообщили, что их 13-летнего сына доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. «Он лежал без сознания, и они вызвали скорую помощь. Все из-за шутки, которую дети увидели в TikTok и повторили. Это несмешные шутки, они могут отправить ребенка в больницу и потенциально кого-то убить», — сказал отец пострадавшего мальчика.

Мама другого ребенка — Валери Ходсон — разместила следующее предупреждение у себя в Facebook: «В среду моего сына попросили устроить соревнование по прыжкам со своими двумя друзьями, когда он подпрыгнул, два мальчика ударили его ногами так сильно, как могли, поэтому его ноги вылетели из-под него. Он сильно упал на спину и голову, изо всех сил пытаясь встать, он потерял сознание, упал вперед, стукнулся лицом… Оба мальчика хихикали и смеялись, пока его тело лежало на асфальте». Ходсон добавила, что у ее сына травма головы, швы на лице, порезы во рту и проблемы с зубами.

Несколько дней спустя другая мама, из Алабамы, опубликовала аналогичное предупреждение с просьбой помолиться за ее сына, которому пришлось перенести операцию в результате розыгрыша.

Американка Кэтлин Де Иисус из штата Массачусетс после skull breaker challenge также попала в больницу — с сильным сотрясением мозга. «Я не могла встать, потому что не чувствовала ни рук, ни ног, вообще ничего, я онемела. Я кричала, что мне нужна помощь и думала: «Боже мой, я могу умереть из-за какой-то шутки», — заявила девушка.

Не обошлось без летального исхода. В Бразилии якобы смешная забава привела к смерти 16-летней Эмануэлы Медейрос. Трагедия произошла прямо на территории школы, где одноклассники решили подшутить над девочкой.

Врачи по всему миру уже забили тревогу. Так, врач-педиатр в Векснерском медицинском центре Университета штата Огайо Натан Ричардс заявил, что челлендж может вызвать сразу несколько серьезных травм: «Могут возникнуть различные серьезные и даже опасные для жизни травмы, включая (но не ограничиваясь ими) кровоподтеки, гематомы, переломы костей черепа, переломы основания черепа, деформацию шеи, переломы шеи, долгосрочные осложнения после сотрясения мозга, кровоизлияния в мозг, потерю сознания, паралич и смерть».