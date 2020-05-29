В России хотят создать приложение по контролю за мигрантами. Но рынку труда это не поможет

В России могут создать специальное приложение для учета мигрантов и контроля за их деятельностью. Приезжая на заработки, иностранцы должны будут установить программу на смартфон — в случае нарушений у них будут понижать «рейтинг социального доверия». Нужна ли такая система и будет ли она работать, узнал «360».

По данным РИА «Новости», сейчас МВД планирует в тестовом режиме создать так называемый цифровой профиль мигранта. В нем будет учитываться «рейтинг социального доверия», а также будет храниться информация о социально-правовом статусе мигранта, его биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие.

Приложение, да не то

При въезде в Россию каждый мигрант должен будет установить себе на смартфон специальное приложение, которое и будет содержать личный профиль иностранного рабочего. При этом отказ от установки должен автоматически понижать рейтинг социального доверия к мигранту.

В Федерации мигрантов на инициативу отреагировали быстро и негативно. Президент организации Вадим Коженов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» усомнился в том, что такая инициатива действительно может оказаться рабочей, особенно в части рейтинга.

Я думаю, что мигранты это легко переживут, никто ставить ничего не будет, и работать система не будет, потому что это никому не надо Вадим Коженов президент Федерации мигрантов России.

Действительно, сегодня в области миграционной политики России есть более важные вопросы, которые необходимо решить. По мнению ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской, цифровизация активности мигрантов в стране давно назрела, но приложения тут ни при чем.

«Перевод, в принципе, каких-то услуг в онлайн давно назрел, для этого необязательно устанавливать приложение. Достаточно, например, продление патентов или регистрацию сделать онлайн, без личной явки», — уверена она.

Согласен с этим и юрист, доцент РАНХиГС Сергей Андрейцо. По его мнению, сами мигранты могут выиграть от появления приложения со всеми данными. Подобная система могла бы снизить уровень коррупции, вывести из игры мошенников, продающих мигрантам фальшивые документы.

«Чем больше информации можно будет проверить через электронные базы, тем меньше вероятность, что их будут доставлять в территориальные отделы просто для того, чтобы установить личность, проверить документы и так далее», — уверен Андрейцо.

Однако, как заметил юрист, сегодня миграционной службе существенно не хватает кадров — большая часть проверок документов производится другими ведомствами, например, полицией. А создание электронной базы и приложения потребует огромных человеческих ресурсов.

Трудовая миграция сегодня

По оценкам специалистов из лаборатории количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова, в 2019 году в России было более 12 миллионов мигрантов. При этом 70% из них работают легально, рассказала «360» директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Сегодня в России учет мигрантов ведется достаточно широко, приезжающие на заработки иностранцы в числе прочих документов и разрешений должны получить патент на работу. Исключение — граждане Армении, Киргизии, Казахстана и Белоруссии: жители стран Евразийского экономического союза имеют право работать без патента.

Сейчас ситуация с мигрантами тяжелая: тысячи человек не могут выехать на родину — границы закрыты из-за коронавируса. Российские власти разрешили приезжим работать без продления патентов, за которые нужно ежемесячно платить по пять с лишним тысяч, с марта до 15 июня.

При этом эксперты уверены, что ситуация с трудовой миграцией станет только тяжелее. Из-за пандемии и кризиса количество рабочих мест может сократиться.

«[Приложение] никак не решает проблему того, что рынок труда существенно сужается для мигрантов, и проблема определенной конкуренции в некоторых секторах [существует]. Какая-то часть мигрантов потеряет работу и уже не найдет ее в ближайшее время», — заключила Флоринская.