Трудовые патенты мигрантам продлили до 15 июня в России

В МВД разъяснили, можно ли работать мигрантам без патента во время пандемии. Ведь многие службы не работают, возможности оформить документы нет просто физически. Так вот — иностранцам можно не беспокоиться о трудовом патенте до 15 июня.

«В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 дня. Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Иностранцы, у которых нет патента, могут работать в этот период без его оформления. В МВД уточнили, что все требования работодателей в сторону мигрантов заплатить за продление патента сейчас не обоснованы.

Ранее московское ведомство также рассказало о временных правилах для трудовых мигрантов, которые остались в России. Многие попросту не смогли улететь домой во время начала пандемии. Все они ждут разрешения на въезд в родные страны.