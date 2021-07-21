В Индии впервые зафиксировали летальный случай после заражения птичьим гриппом: погиб ребенок. Ранее в стране происходили вспышки этой болезни, но смертей не фиксировалось. Вирус гриппа склонен к мутациям, но защита от него та же, что и от коронавируса: вакцина.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков напомнил, что вирус гриппа отличает большой потенциал к мутации. Каждый год инфекция уносит жизни стариков и детей. Именно две эти возрастные группы находятся в зоне риска. Под угрозой также люди с ослабленным иммунитетом и хроническими патологиями.

Если уничтожит всех, исчезнет сам

По словам эпидемиолога, самой разрушительной пандемией, вызванной гриппом, была «испанка». Согласно разным источникам, за четыре года испанский грипп унес жизни от 50 до 150 миллионов человек. Но спустя годы штамм, вызвавший такую эпидемию, утратил свою вирулентность и такую большую смертность не вызывает.

«Когда вирус циркулирует часто и вызывает много случаев болезни, он ослабляет вирулентность. Ему нужно выжить и адаптироваться к восприимчивым организмам. Если он все их уничтожит, то исчезнет сам», — объяснил врач.

Защита — в вакцинации

Теоретически любой вирус из группы ОРВИ может превратиться в опасный штамм с высокой летальностью в первые месяцы болезни. Потом его токсичность ослабляется.

«Именно поэтому ежегодная вакцинация против гриппа остается актуальной. Но на практике вирусу невыгодно наращивать токсичность», — добавил эксперт.

Шунков обратил внимание на то, что умершего в Индии мальчика сначала лечили от ковида из-за размытых симптомов этих болезней. Это затрудняет диагностику, однако поставить точный диагноз можно было с помощью лабораторного анализа.

«Я убежден, что ежегодно прививающиеся могут не бояться новых штаммов гриппа», — заверил Шунков.

Случаи заражения в России

В начале июня в Китае сообщили о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H10N3. На это сразу отреагировала Всемирная организация здравоохранения. Ее официальный представитель Тарик Язаревич заявил, что ВОЗ изучает риски этого штамма. По словам Язаревича, H10N3 известен с 2002 года, но раньше люди им не заражались.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с начала года специалистами было выявлено два случая перехода гриппа птиц человеку — в России и Китае. Если у коронавируса инкубационный период достигает двух недель, то у птичьего гриппа — от нескольких часов, добавила Попова.

Она также отметила, что птичьим гриппом в России в конце 2020 года заразились несколько сотрудников птицефабрики на юге России. Всех их обследовали врачи, выделив у работников генетический материал этого вида гриппа.

Данные были переданы в центр «Вектор». Там заявляли, что получили прототип вакцины против птичьего гриппа и при необходимости могут начать производство препарата.