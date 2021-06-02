Китай зафиксировал первое заражение человека птичьим гриппом H10N3

Китайские ученые сообщили о первом и пока единичном случае перехода птичьего гриппа H10N3 на человека. О такой возможности вирусологи предупреждали уже давно. Они обнаружили в гриппе опасные мутации и сообщили, что потенциально этот вирус может привести к пандемии, которая будет во много раз хуже коронавирусной.

В Роспотребнадзоре сообщили газете «Известия», что не исключают появления H10N3, но данных для оценки рисков пока мало.

Вирус был открыт у птиц в Гонконге в 1979 году. Первый случай перехода его к человеку зафиксирован у 41-летнего жителя Чжэнцзяня в 2021 году. Это стало сюрпризом для научного мира, сообщил изданию директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

«Мы всегда знали, что вирусы гриппа А любого субтипа с той или иной вероятностью могут преодолевать межвидовой барьер, но для каждого эта вероятность своя. для Н10 это достаточно неожиданно: данный субтип не был отмечен в такого рода переходах», — уточнил эксперт.

В Китае будет создана тест-система для этого штамма. Но планово-вирусологический мониторинг ведется и в российском Институте Сомова. Щелканов уверен, что ситуация под контролем.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предположил, что раньше случаи перехода вируса к человеку не фиксировались из-за того, что попросту не было настолько чувствительных тест-систем.

«Переход вируса гриппа от птицы к человеку — это, конечно же, очень плохо, так как потенциально такой вирус может спровоцировать пандемию в разы хуже, чем COVID-19». — признался он. Но уточнил, что современные диагностические методы позволят пресечь его распространение в самом начале.

Волчков предложил установить особый надзор на птицефабриках, так как для перехода вируса к человеку нужна его особенно большая концентрация.

Врач Евгений Ковалев предположил, что коронавирус, как более заразная инфекция, не позволит птичьему гриппу штамма H10N3 широко распространится. Вирусы конкурируют друг с другом и ковид сильнее.