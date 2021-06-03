Роспотребнадзор рассказал о случаях передачи птичьего гриппа человеку в РФ

С начала года обнаружено два случая перехода гриппа птиц человеку — в России и Китае. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Только за этот год у нас два вируса гриппа животных, в частности птиц, которые стали заражать человека. Один из них описан был нашими учеными центра „Вектор“ в феврале — это вирус H5N8, с которым мы давно знакомы», — передало РИА «Новости» ее слова.

Попова отметила, что раньше вирус не имел возможности преодолеть межвидовой барьер, но теперь стало известно об одном случае. О втором случае сообщили китайские коллеги. Речь идет о вирусе H10N3.

Если у коронавируса инкубационный период достигает 14 дней, то у птичьего гриппа — от нескольких часов. Попова подчеркнула, что сейчас важно извлечь все уроки и подготовиться так, чтобы ни одна инфекция не была критически опасной.

Несколько дней назад академик РАН Вадим Покровский напомнил о частом обнаружении случаев передачи птичьего гриппа людям. При этом, как правило, не происходит дальнейшей его передачи от человека к человеку. Обычно заражения происходит там, где люди часто работают с птицей.