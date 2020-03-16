Ребенок получил ожоги лица во время фокусов с сухим льдом. Россияне все чаще страдают от опасного вещества

В Москве случилось еще одно происшествие из-за сухого льда. Вернее, из-за того, что он вновь оказался в непрофессиональных руках. В этот раз пострадал ребенок. Рассказываем о базовых правилах безопасности во время химических экспериментов.

На этот раз фокус с сухим льдом решила показать ведущая на дне рождения четырехлетнего ребенка в Москве. В ходе эксперимента она высыпала сухой лед прямо на голову малышу. К счастью, мальчик остался жив, но получил серьезные ожоги и был доставлен в больницу. Происшествием уже заинтересовался Следственный комитет, но пока никаких санкций к горе-аниматору не применялось. Более того, сообщается, что девушка продолжает работать и не признает свою вину.

Об опасных особенностях сухого льда россияне уже имели возможность узнать благодаря нашумевшей истории с участием блогера Екатерины Диденко. Ее муж бросил в бассейн 25 килограммов сухого льда, в результате чего три человека задохнулись углекислым газом и утонули.

Но, как выяснилось, чужие ошибки людей не учат и опасные эксперименты повторяются снова. Поэтому следует запомнить несложные правила безопасности при обращении с сухим льдом.

Что можно и что нельзя делать с сухим льдом

Ведущий инженер факультета нефтегазохимии и полимерных материалов Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Кочетков выделяет три основных правила обращения с сухим льдом. Во-первых, не следует забывать, что вещество — это углекислый газ в твердой форме. Следовательно, переводить его в газообразное состояние можно только в хорошо проветриваемом помещении, иначе произойдет кислородное голодание — будет просто нечем дышать.

Кроме того, температура сухого льда составляет примерно -71 градус по Цельсию, а человеческая кожа не выдерживает контакта с такой холодной субстанцией. Поэтому второе правило: необходимо избегать прямого попадания на кожу и обязательно надевать защитные перчатки.

И третье правило: сухой лед может быть безопасен только в небольших количествах — 1-2 килограмма максимум (а уж никак не 25, как сделал муж Екатерины Диденко). Дымовая завеса обеспечена будет и так. Кстати, если уж вы оказались посреди такого «тумана» случайно или ради эффектной фотографии, ни в коем случае нельзя опускать голову и вдыхать этот углекислый газ.

Стоит ли продавать сухой лед всем подряд?

О законодательных мерах в отношении продажи сухого льда заговорили сразу после трагедии. В частности, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в обязательном порядке наносить на упаковку предупредительную надпись. Производители сухого льда отнеслись к этой инициативе скептически.

Однако нельзя отрицать, что причина таких инцидентов — это именно незнание основ химии и элементарных правил безопасности. Это подтверждает и Кочетков.

Непрофессионалам вообще не рекомендуется контактировать с сухим льдом в твердой форме. Это должен делать только человек соответствующей квалификации Александр Кочетков ведущий инженер факультета нефтегазохимии и полимерных материалов Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.

Возможно, от надписей на упаковках действительно будет не больше толку, чем от иллюстраций на пачках сигарет. Но, читая очередную новость о ЧП с сухим льдом, невольно задумываешься о более радикальных мерах. Может, его следует отпускать только по рецепту и только квалифицированным специалистам в химии?