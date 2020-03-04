Идею депутата о правилах продажи сухого льда сочли имитацией работы

Инициатива депутата о том, что сухой лед должен продаваться в упаковке с предупреждением об опасности, — это имитация деятельности, которая ни к чему не приведет. Об этом «360» заявил член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев.

Он заявил, что такое поведение законодателей уже стало классическим после любых ЧП.

«Когда что-то случилось, то давайте примем какой-нибудь закон. Я считаю, что такие вещи абсолютно бессмысленны. Можно еще написать, что его нельзя есть. Но его и так нельзя есть, потому что будут ожоги слизистой рта», — пояснил он.

По словам эксперта, ЧП в московском бассейне произошло по причине падения общего образования и желания выделиться любой ценой.

«Бороться с этим надо, возможно, воспитанием и образованием. Но это трудно, долго, требует усилий, компетенций и бюджетов. Но вместо этого примем закон о том, что на 50% упаковки напишем об опасности», — заявил Николай Григорьев. Он пояснил, что в следующий раз, когда произойдет подобная ситуация с сухим льдом, все просто кивнут на принятый закон.

Ранее представитель компании «Полюс холода», которая производит сухой лед, Дмитрий Ерохин рассказал, что сырье не продают в упаковках, а значит, надпись надо ставить на тару, где хранится охлаждающая продукция. К примеру, на ларек с мороженым.

Он пояснил, что недавняя трагедия в московском бассейне показала, что никакие надписи об опасности сухого льда предотвратить ее не могли. Организатор мероприятия ранее работал с этим сырьем и знал, как оно действует. Он вслух зачитал инструкцию по безопасности, но в итоге все закончилось плачевно.

С инициативой ввести правила продажи сухого льда выступил депутат от фракции ЛДПР в Госдуме Иван Сухарев. Он заявил, что на упаковке должна быть надпись об опасности использования этого сырья. Свое предложение он направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Причиной, которая сподвигла депутата выступить со своей инициативой, стало ЧП в московском банном комплексе. 28 февраля блогер Екатерина Диденко отмечала там свой день рождения. В какой-то момент ее муж Валентин выбросил в бассейн 25 килограммов сухого льда. Лед растаял, и углекислый газ, из которого он состоит, осел и вытеснил кислород. В итоге прыгнувшие в бассейн два человека не смогли дышать, потеряли сознание и утонули. Валентина доставили в реанимацию, но врачи спасти его не смогли.