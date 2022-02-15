Суд приговорил к колонии убийц кота Кузи. Реальные сроки для них просили зоозащитники, Эдгард Запашный и Алина Загитова. Настолько суровое наказание за живодерство — редкость. Но шанс добиться справедливости для замученных питомцев есть: в этом помогают огласка и настойчивость со стороны неравнодушных.

Живодеры из Северодвинска поедут в колонию

Суд огласил приговор паре мучителей и убийц домашнего кота Кузи из Северодвинска. Анна-Виктория Громович получила три года и два месяца в колонии-поселении, ее сожитель Артем Лаврентьев — три с половиной года колонии общего режима. Обоим осужденным зачтут время, которое они провели в следственном изоляторе.

Замученное до смерти животное принадлежал матери Лаврентьева. После убийства кота, его палачи смонтировали видео про последние часы жизни Кузи и загрузили ролик в социальную сеть. Также Громович послала фотографии с трупом кота его владелице и не скупилась на угрозы.

После вынесения приговора женщина разрыдалась и заявила, что ответственность за пытках кота полностью лежит на ней, а Лаврентьев здесь ни при чем. Однако это не последнее судебное заседание для убийц Кузи: Громович и Лаврентьева хотят лишить родительских прав на маленькую дочь. А бывший муж осужденной добивается лишения ее родительских прав на двух старших сыновей.

Зоозащитники напали на живодеров

После того, как история жестоких издевательства над беззащитным котом стала достоянием общественности, зоозащитники начали сбор подписей под петицией с требованием реальных сроков для убийц 14-летнего Кузи. О недопустимости издевательства над животными высказались чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, а также дрессировщик Эдгард Запашный.

«Издевательство над животными неприемлемо, в присутствии ребенка — тем более. Я очень рад, что большое количество адекватных людей консолидировалось вокруг этой проблемы», — заявил он.

При этом местные активисты вели себя некорректно. Когда дело живодеров начали слушать в суде, к зданию подъехали люди в футболках и с шариками с надписью «Я/МЫ Кузя» и после заседания набросились на обвиняемых с оскорблениями и кулаками, сообщил сайт 29.ru.

Источник фото: 29.ru

До этого в доме Громович и Лаврентьева неизвестные распылили перцовый баллончик, в результате чего пострадали жители других квартир и их домашние животные. На крыльце подъезда кто-то написал слово «Сдохни», что тоже не слишком обрадовало местных жителей.

После оглашения приговора паре, в Сети появилось множество посвященных решению суда и ситуации публикаций.

«Может, когда мы все сплотимся, в обществе отношение к живодерам изменится? Потому что зло должно быть наказано», — отметил автор одного из них на своей странице во «ВКонтакте».

«Не до животных»

Президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова в беседе с «360» заметила, что правоприменительная практика в подобных ситуациях оставляет желать лучшего. Причин этому несколько. В том числе — игнорирование на местах со стороны правоохранительных органов.

«То, с чем мы сталкивались годами. Мораль такая — не до животных», — подчеркнула Новожилова.

Бороться с таким, по словам зоозащитницы, можно настойчивостью. Например, правильно составлять заявления в полицию и просить письменный отказ в его принятии со ссылкой на необходимые статьи. Помогает и широкое освещение проблемы в прессе.

«Нашей организации де-факто исполняется 28 лет. За это время были очень громкие победы. Но <…> при стечении большого количества прессы. <…> Резонанс был по всей стране», — пояснила Новожилова.

Она вспомнила чудовищное убийство пса по кличке Мальчик в переходе возле станции метро «Менделеевская». О жестокости, на которую пошла 21-летняя девушка, тогда трубили многие СМИ. Дело дошло до суда, и в итоге живодерку отправили на лечение в психиатрический стационар сроком на один год.

Источник фото: Википедия

В 2007 году, спустя пять лет после гибели Мальчика, на «Менделеевской» установили памятник «Сочувствие». Он посвящен гуманному отношению к бродячим собакам. Проект поддержали многие известные артисты и общественные деятели, а деньги на него собирали всем миром.

Посадят или нет?

Новожилова заметила, что в таких случаях дело могут возбудить по четырем статьям: о жестоком обращении с животными, хулиганстве, угрозе физической расправой человеку и покушении на повреждение частной собственности.

Общественная огласка, вновь обратила внимание президент центра защиты прав животных «Вита», играет значительную роль. А пытаться привлечь живодеров к ответственности можно и нужно.

Во-первых, чтобы это не оставалось безнаказанным. Во-вторых, все-таки это мораль для общества. Люди на таких инцидентах воспитываются дальше Ирина Новожилова президент центра защиты прав животных «Вита»

Доказать нанесенный животному вред бывает непросто. Например, из-за отсутствия внешних травм, как при случаях с запертыми в подвалах жилых домов кошками или при отравлениях собак. Но в условиях современности дать ход делу можно: кругом камеры.

«Напоминаю правоохранительным органам, что в анамнезе многие известные преступники славились жестоким обращением с животными. Так сказать, набивали руку, прежде чем перейти на человека», — заключила Новожилова.

Адвокат и управляющий партнер адвокатской конторы «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко признался, что не сталкивался в своей практике с реальными уголовными сроками за жестокое обращение с животными.

«Есть практика по уголовному преследованию за жестокое обращение с животными. Но наказание — штраф, условные сроки», — заметил он.

Поднятая прессой шумиха в этих делах, пояснил Скляренко, не должна ни коим образом влиять на судебные органы. Главное здесь — доказательства.

«Суд — орган независимый и не имеет права обращаться внимание на те или иные публикации в прессе, эмоциональные высказывания одной из сторон. Он должен рассматривать дело на основании доказательств и принимать решение. Либо оправдывать, либо выносить обвинительный приговор, но в рамках санкций по статье. Выходить за рамки санкций запрещено», — сказал адвокат.